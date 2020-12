Kristoffersen vyhral večerný slalom z 12. miesta po prvom kole

Madonna di Campiglio 22. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval v utorňajšom slalome Svetového pohára. Vo večernej súťaži v talianskej Madonne di Campiglio sa na najvyšší stupienok vyšvihol z dvanásteho miesta po prvom kole. Druhú pozíciu obsadil jeho krajan Sebastian Foss-Solevaag s odstupom 33 stotín sekundy, tretí skončil domáci reprezentant Alex Vinatzer, ktorý zaostal o stotinu viac. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.



V talianskom stredisku panovali teploty tesne nad nulou a lyžiari išli na mäkšom snehu. Po prvom kole sa na čele usadil Foss-Solevaag, so štartovým číslom 2 sa zo zavretých bránok v strmine dokázal odraziť k rytmickému prejavu v spodnej pasáži. Vypracoval si náskok 40 stotín sekundy pred Švajčiarom Ramonom Zenhäusernom. Priebežne tretí bol Vinatzer (+0,50 s).



Naopak, bez viditeľnejšej chyby nabral výrazné manko nórsky spolufavorit Kristoffersen, ktorý figuroval až v druhej desiatke. Slalomári čakali na úvodnú súťaž zimy do pondelka a jej víťaz Zenhäusern mohol útočiť aj o deň neskôr. Zaňho sa zaradil Vinatzer, ktorý viedol po prvom kole v Alta Badii. Rakúšan Manuel Feller mohol po druhom mieste opäť pomýšľať na pódium, za ďalším členom žrebovanej skupiny 8-15 Vinatzerom bol iba o dve stotiny.



V druhom kole už mali najlepší pretekári rozbitú trať a poradie sa premiešalo. Kristoffersen sa agresívnou jazdou na maximálne riziko vyšvihol z dvanástej až na prvú pozíciu. Medzi nahustenými bránkami v kritickej strmej časti naňho stratili všetci súpera vrátane krajana Fossa-Solevaaga, ktorému nestačil ani náskok 1,25 sekundy po úvodnej jazde. Tretím miestom si však aspoň vyrovnal najlepší výsledok na podujatiach SP. Zenhäusern sa prepadol do druhej desiatky výsledkovej listiny, Vinatzer si umiestnenie udržal a Fellerovi ušlo druhé pódium za sebou o jedinú stotinku. Šiestu pozíciu spoločne obsadili až traja lyžiari vrátane dvoch Francúzov Alexisa Pinturaulta a Jeana-Baptistea Grangea, ktorý poskočil o devätnásť priečok. Pinturault zvýšil náskok na čele celkového poradia prestížneho seriálu.



Dvadsaťšesťročný Kristoffersen slávil 22. víťazstvo v pretekoch SP, z toho 18. v slalome. Triumfoval však po prvý raz od 28. januára. V Madonne di Campiglio sa radoval už tretíkrát po rokoch 2015 a 2016, čím sa vyrovnal legendárnemu Talianovi Albertovi Tombovi. "Uplynulé dva týždne pre mňa boli veľmi ťažké. Toto je pre mňa jedno z najemotívnejších víťazstiev. Potrebujem víťaziť, je to moja náplň. Bolo to náročné, ale zvládol som to. Možno ma už niektorí odpisovali, ale boli to len tri kolá, ktoré mi v slalome nevyšli. Štvrté sa mi už podarilo a razom som na prvom mieste," povedal Kristoffersen vo vysielaní Eurosportu. Víťazstvom sa dostal na čelo hodnotenia disciplíny.