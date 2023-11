Krivošík prvýkrát v Nitre v drese hostí: Bol to čudný pocit

Nitra 27. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Krivošík absolvoval v nedeľu špecifický zápas v drese Košíc na ľade Nitry (0:4). Dvadsaťštyriročný krídelník druhej formácie "oceliarov" nastúpil pred nitrianskym publikom prvýkrát vo svojej kariére ako hráč hosťujúceho tímu. Krivošík si podľa vlastných slov duel, v ktorom Košice natiahli víťaznú sériu v Tipos extralige už na osem stretnutí, užíval.



Práve Nitra bola v predošlých dvoch ročníkoch domovom a zároveň prvým slovenským pôsobiskom Krivošíka. Počas tohto obdobia si zažil v nitrianskom drese peknú sezónu zakončenú neúspešnou finálovou účasťou proti bratislavskému Slovanu (2021/22), či nevydarený minulý ročník, v ktorom Nitrania najskôr zachraňovali extraligovú príslušnosť a vo štvrťfinále čelili práve neskoršiemu majstrovi z Košíc. Krivošík patril pod Zoborom medzi obľúbencov fanúšikov a v nedeľu si pripomenul tamojšiu atmosféru z opačnej strany barikády: "Bol to čudný pocit jazdiť na rozcvičke na opačnej strane aj byť v hosťovskej kabíne. Ja som si to však užíval, zaspieval som si chorály. Aj spoluhráči hrajú radi v Nitre, pretože je to výnimočné, sú tu skvelí ľudia, ktorí povzbudzujú Nitru a ja som si to užil."



Krivošík nastúpil proti svojmu bývalému zamestnávateľovi aj v polovici októbra v domácej Steel aréne, keď sa podieľal na víťazstve svojho tímu (4:3) gólom a asistenciou. V druhom vzájomnom meraní síl vyšiel bodovo naprázdno. "Vedeli sme, že Nitra je asi najťažší súper, s akým sme mohli momentálne hrať. Prispôsobili sme tomu aj defenzívu. Snažili sme sa ustáť úvodný tlak aj od divákov, čo nám vyšlo veľmi dobre a dali sme dva góly. V druhej tretine mali domáci väčší tlak kvôli našim oslabeniam, zbytočne sme často faulovali. Vyzeralo to, že Nitra má viac z hry, no v tretej tretine sme si to postrážili a je to skvelá práca z našej strany," uviedol pre TASR Krivošík, ktorý má v doterajšom priebehu sezóny na konte 18 bodov (9+9). Vďaka tomu rastie záujem o jeho služby a šanca na jeho odchod do Česka je v týchto dňoch horúcou témou. Rôzne mediálne šumy o blížiacom sa odchode zatiaľ Krivošík odsunul na druhú koľaj: "Zatiaľ sú to šumy, v utorok je zápas a naň sa idem pripraviť."



Tréneri oboch tímov hovorili o efektivite v presilových hrách ako o kľúčovom faktore stretnutia. Líder z Košíc využil až tri z piatich početných výhod, to aj napriek tomu, že táto herná činnosť prekvapivo v doterajšom priebehu sezóny nepatrí medzi domény úradujúceho šampióna. Košičanom patrilo pred stretnutím v Nitre až 10. miesto v štatistike počtu gólov v presilovkách. "Štatisticky sa nám tento rok vo využívaní presilových hier veľmi nedarí. Toto bol však tretí zápas za sebou, v ktorom sme využili aspoň jednu presilovku. Zdá sa, že sa to otáča, hráme ich jednoduchšie, puky posielame na bránku, z čoho pramenia dorážky a to je pozitívna správa," povedal košický kouč Dan Ceman.



Zápas mohol nabrať úplne iné kontúry ešte pred tým, ako Košice odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov. V štvrtej minúte sa ocitol v prvej veľkej príležitosti domáci útočník Robby Jackson, ktorý však v súboji proti Jaroslavovi Janusovi neuspel. Brankár Košíc sa v snahe neinkasovať rozhodol puk Jacksonovi vypichnúť, no hokejkou ho netrafil. Americký krídelník si zámer Janusa všimol, preto sa rozhodol zvoliť bekhendový pokus pomedzi nohy košického brankára, no Janus sa zložil na ľade tak, že prakticky okamžite uzavrel voľný priestor medzi betónmi. "Nemohol som uveriť tomu, že to neskončilo v bránke. Videl som, že brankár mi ide vypichnúť puk hokejkou, tak som si v hlave povedal, že priestor medzi nohami je voľný. Keď vidíte takúto situáciu, už si v hlave hovoríte, že to je jasný gól, preto som iba čakal na puk, kedy prenikne do bránky a on uviazol pod vzdialenejšou nohou brankára. Keby som v rovnakej situácii opäť, tak urobím úplne rovnakú vec," povedal Jackson, ktorý v úvodnom dejstve ešte nastrelil aj hornú žŕdku: "Centimeter nižšie a mohol to byť úplne iný zápas. Nič na tom už však nezmeníme a musíme sa pripraviť na duel s Banskou Bystricou."