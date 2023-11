Krivošík zamieril do Mladej Boleslavi: Verím, že je to správny krok

Košice 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík sa utorňajším zápasom proti Trenčínu rozlúčil s dresom HC Košice a zamieril do českej extraligy. V BK Mladá Bosleslav chce nadviazať na výkony z Košíc a pomôcť tímu zdvihnúť sa z posledného miesta tabuľky. Tréner úradujúceho majstra Dan Ceman počítal s možným odchodom Krivošíka a priznal, že klub sa obzerá po posilách.



Krivošík prišiel do Košíc pred aktuálnou sezónou 2023/2024 po dvojročnom pôsobení v Nitre. V drese "oceliarov" si druhýkrát v kariére zahral v Lige majstrov, v šiestich zápasoch mal bilanciu 1+1. V domácej súťaži sa zaradil k ťahúňom tímu a po 22 zápasoch bol s 18 bodmi (9+9) štvrtý v tímovej produktivite a zároveň prvý spomedzi slovenských hráčov. Vďaka otvorenej zmluve však od úvodu sezóny visel vo vzduchu jeho možný odchod za zaujímavou ponukou.



"Keď som zvážil určité faktory, tak som si povedal, že pre moju kariéru bude správnym krokom odchod do Česka. V Košiciach som bol šťastný, narodila sa mi tam dcérka. Našiel som si tam dobrých kamarátov a aj v kabíne som povedal, že je to pre mňa rodina. Verím, že sa ešte uvidíme a že prídem osláviť titul. Bol som v Košiciach naozaj šťastný, zažil som tam pekné chvíle. Vytvorili sme skvelú partiu v kabíne, k tomu sa o nás starali skvelí ľudia. Užil som si to a som vďačný, že som tam mohol byť," poznamenal útočník, ktorý sa z prvého tímu slovenskej extraligy presunie do posledného tímu najvyššej českej súťaže. Mladá Boleslav sa od úvodu sezóny herne trápi a po utorňajšom 23. kole je na poslednom 14. mieste tabuľky. Bodové rozdiely však nie sú priepastné, dvanáste Kladno má iba o bod viac: "Verím, že do tímu prinesiem pozitivitu. Dúfam, že tímu budem vedieť pomôcť a napokon to bude úspešná sezóna pre klub aj pre mňa."



Krivošík zvažoval rôzne možnosti, napokon sa napriek nelichotivému postaveniu tímu rozhodol pre zatiaľ výsledkovo najslabšie mužstvo súťaže. "V českej lige sú isté pravidlá, ktoré mne príliš nenahrávajú. Mám určitú nevýhodu, že som ´český´ hráč," narážal Krivošík na fakt, že práva na neho mal v Česku klub z Chomutova, v ktorom hral za juniorský tím v sezóne 2015/2016." Tréner Ceman naznačil, že po odchode Krivošíka, ktorý mal stabilné miesto v prvých dvoch útokoch, by mohol nastať pohyb aj smerom dnu. Vzhľadom na naplnený legionársky limit je pravdepodobný príchod slovenského hráča. "Bude nám chýbať, je to jeden z našich produktívnych hráčov. Vedeli sme však, že takáto situácia môže nastať a preto máme veľmi dobre zložený tím. Určite sa však pozeráme aj po posilách, keďže nám dlhodobo vypadol aj Tomáš Zigo. Hľadáme slovenského hráča," priznal Ceman.