Kríž po 38 rokoch končí ako predseda, zväz bude mať nové vedenie

Bratislava 17. júna (TASR) - Zdenko Kríž skončí po 38 rokoch na čele slovenského stolného tenisu. Na piatkovej volebnej konferencii v Bratislave už nebude kandidovať na post predsedu Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ), kde sa tak rozhodne o novom vedení hnutia. Na post predsedu kandiduje len dlhoročný generálny sekretár zväzu Anton Hamran.



Kríž viedol slovenský stolný tenis v rokoch 1983 - 1986, potom "šéfoval" československému 1986 - 1990 a následne stál opäť na čele SSTZ od roku 1990 až doteraz. "Na celoslovenskej konferencii v hoteli Bratislava bude 55 delegátov. Okrem zhodnotenia uplynulého štvorročného obdobia sa uskutočnia aj tajné voľby nového vedenia, nielen predsedu, ale aj výkonného výboru. Ja som sa po 38 rokoch v najvyššej funkcii rozhodol nekandidovať. Do výkonného výboru je na deväť pozícií jedenásť uchádzačov. Na post šéfa zväzu je jediný kandidát. Je ním dlhoročný generálny sekretár SSTZ Anton Hamran, ktorý je z môjho pohľadu z hľadiska odbornej pripravenosti kompetentný zastávať tento post. Potrebuje však získať od delegátov nadpolovičnú väčšinu. Verím, že všetko na konferencii prebehne v poriadku," uviedol v tlačovej správe.







Kríž je spokojný s uplynulým obdobím, v ktorom sa zväzu podarilo dosiahnuť viacero úspechov: "Myslím si, že za uplynulé obdobie sa máme čím pochváliť. Podarilo sa aj to, čo nám v minulosti nebolo umožnené. Obrovský úspech je vytvorenie Národného stolnotenisového centra dospelých v Bratislave a Národného stolnotenisového centra mládeže v Nitre. V minulosti sme o to viackrát pokúšali, ale nemali sme dostatok finančných prostriedkov. Okrem viacerých športových úspechov je dobrou správou aj to, že sme vlastníkmi haly a zároveň sa nám už podarilo odkúpiť aj pozemky pod halou. Hoci nám korona pozmenila plány, oslávili sme 95. výročie organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Vydali sme k tomu aj reprezentatívnu knihu s názvom Stolnotenisová mapa Slovenska, v ktorej je zachytený veľký kus histórie. Jej autorkou je Marta Brúderová s kolektívom a krst knihy bude práve v piatok na konferencii SSTZ."



Kríž prezradil aj svoje pohnútky k nepokračovaniu na stoličke predsedu SSTZ. "Svoju rolu zohrala určitá únava, keďže neustále je potrebné riešiť milión drobných problémov. Potom to boli dôvody tiež rodinné a zdravotné, keďže s pribúdajúcim vekom sa pridržujú rôzne komplikácie. Navyše, táto funkcia si vyžaduje nasadenie človeka obrazne 24 hodín denne, kedykoľvek musí byť k dispozícii. Aj preto rád odovzdám štafetu novému vedeniu. Myslím si, že môže vzísť dobrý a kompatibilný výkonný výbor, ktorý bude môcť priniesť nové dobré veci na prospech slovenského stolného tenisu a zároveň zveľaďovať to, čo sa nám v uplynulých rokoch podarilo vytvoriť. Samozrejme, ak bude záujem, som ochotný pomáhať aj naďalej, najmä v oblasti športovej diplomacie," uviedol od minulého roka sedemdesiatnik a v súvislosti so svojou osobou pridal aj jednu zaujímavosť: "Pôsobil som v tejto funkcii skutočne už dosť dlho, povedal by som, že ide o svetový unikát. Neviem, ako je to v iných športoch, ale v stolnom tenise nestál nikto na čele zväzu také dlhé obdobie. Zistil som, že jeden funkcionár z Hongkongu šéfoval tridsať rokov, ale nie v jednom kuse bez prerušenia."