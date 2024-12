Kríza City pokračuje, Isak sa blysol prvým hetrikom v Premier League

Londýn 22. decembra (TASR) - Po minulotýždňovom neúspechu v derby s Manchestrom United (1:2) sa futbalisti Manchestru City chceli revanšovať v sobotnom 18. kole Premier League. Opäť však nebodovali a po prehre 1:2 na pôde Aston Villy sa kríza Citizens ešte viac prehĺbila. Zverenci Pepa Guardiolu zvíťazili iba v jednom z uplynulých dvanástich súťažných zápasov a v tabuľke spadli na 6. miesto. Kouč tímu však zdupľoval, že svojim hráčom verí a je len otázka času, kedy opäť začnú víťaziť.



City v uplynulých 12 zápasoch utrpeli deväť prehier, zvíťazili len raz. A to 4. decembra doma s Nottinghamom 3:0. Tréner Guardiola pred niekoľkými dňami priznal, že ide o najhoršie obdobie jeho žiarivej kariéry, no dodal, že skôr či neskôr sa veci obrátia. Vo Villa parku išli domáci do vedenia v 16. minúte, keď sa presadil kolumbijský legionár Jhon Duran. Po prestávke dal druhý gól anglický reprezentant Morgan Rogers. Hosťom chýbalo v ofenzíve viac dôrazu i kreativity, no v závere využili chybu v defenzíve súpera a Phil Foden stihol upraviť konečné skóre.



Guardiola po sobotnej prehre názor spred týždňa zdupľoval: "Záleží len na nás. Riešením je priviesť hráčov späť na víťaznú vlnu. Máme fit len jedného stredného obrancu, to je ťažké. Ale musíme myslieť pozitívne, ja chalanom verím. Niektorí z nich majú neuveriteľnú hrdosť a túžbu urobiť to. Musíme nájsť správnu cestu, pôjdeme krok za krokom, skôr či neskôr to príde."



Skúsený kormidelník urobil oproti predchádzajúcemu zápasu v derby s United šesť zmien. Postavil brankára Stefana Ortegu a pretvoril obranu s Ricom Lewisom, Johnom Stonesom a Manuelom Akanjim. Vrátili sa aj Mateo Kovačič a Jack Grealish. Obhajcovia titulu však začali zápas chaoticky a mohli prehrávať už po 20 sekundách. Chyba Joška Gvardiola umožnila Johnovi McGinnovi získať loptu a poslať ju Duranovi, jeho strelu spoza šestnástky brankár vyrazil. Ortega vzápätí predviedol skvelý zákrok po rohovom kope a zakončení Paua Torresa. Citizens potom vyrovnali hru, držali loptu viac ako súper, no vytvorili si málo šancí. "V strednom bloku boli hráči Aston Villy veľmi silní. Ale mali sme dobré momenty. Mali sme viac šancí ako v zápase s Manchestrom United, ale v druhom polčase sme prepadli a náš pressing nebol dosť dobrý. Trochu sme sa trápili a nedokázali sme sa presadiť. V závere sme síce dali gól, ale príliš neskoro. Ťažko dávame góly a lacno ich dostávame," povedal Guardiola pre BBC.



Klub z Birminghamu sa po tomto víťazstve dostal v tabuľke pred svojho sobotného súpera, z uplynulých štyroch stretnutí zvíťazil v troch. "Prvý polčas sme odohrali veľmi dobre. V druhom polčase sme viac držali loptu a dali sme druhý gól. Myslím si, že sme sa cítili veľmi silní," citovala agentúra AFP trénera domácich Unaia Emeryho.



Hviezdou kola bol švédsky útočník Alexander Isak. Zakončovateľ Newcastlu pomohol svojmu tímu prvým hetrikom v Premier League, United v bránke s Martinom Dúbravkom zvíťazili na pôde Ipswichu 4:0. Dvadsaťpäťročný futbalista má v tejto sezóne na konte 10 gólov, iba o tri zaostáva za najlepšími strelcami Mohamedom Salahom z Liverpoolu a Erlingom Haalandom z Manchestru City. Záujem o Isakove služby majú viaceré tímy, jedným z nich je aj londýnsky Arsenal. "Kanonieri" v sobotnom zápase uspeli na ihrisku Crystal Palace 5:1. Tréner Newcastlu Eddie Howe verí, že svoju oporu udrží: "Som prekvapený, že mu s jeho talentom trvalo tak dlho dosiahnuť hetrik. Ale teší ma to. Alex je talent svetovej triedy. Góly strieľa s pokojom a chladnokrvne, ako to robí len málokto. Keď k tomu pridáte jeho technické schopnosti, tak si myslím, že má všetko. Je skutočne sebavedomý. Nechceme o neho prísť, figuruje v našich dlhodobých plánoch. Bol by som rád, keby nám pomohol získať trofej."