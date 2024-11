Kríza City sa prehlbuje. Guardiola: Takúto situáciu som ešte nezažil

Manchester 24. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola priznal, že za uplynulých osem rokov na lavičke Manchestru City nezažil podobné trápenie svojich zverencov ako v sobotnom zápase proti Tottenhamu. V 12. kole Premier League utrpel jeho tím prehru na vlastnom štadióne 0:4, obhajca anglického titulu tak prehral už v piatom zápase za sebou vo všetkých súťažiach.



Guardiola dosiaľ ešte nečelil podobnej kríze od svojho príchodu v roku 2016. "Za osem rokov sme nikdy nezažili takúto situáciu. Nezostáva nám nič iné, než ju prekonať a zlomiť ju triumfom, už v nasledujúcom stretnutí. Teraz vidíme veci jedným spôsobom, možno o niekoľko týždňov ich uvidíme inak," zhodnotil španielsky kormidelník podľa agentúry AFP.



Stredopoliar James Maddison oslávil svoje 28. narodeniny dvoma gólmi v prvom polčase. Na trojgólový rozdiel zvýšil po zmene strán obranca Pedro Porro, ktorý skóroval proti svojmu bývalému zamestnávateľovi. Krídelník Brennan Johnson zavŕšil triumf hostí štvrtým presným zásahom v nadstavenom čase. Tottenham tak svojim víťazstvom ukončil 52-zápasovú šnúru domácich výhier Manchestru City.



"Momentálne nám chýba sebavedomie na ihrisku. Bolo to už zrejmé z toho, že sme sa snažili streliť gól, ale žiaľ neúspešne. Náš súper hral agresívnejšie a dokázal skórovať. Hráme s trochou negativizmu, ale to je normálne. Ak veľa vyhrávate, dodá vám to sebavedomie. Samozrejme v opačnom prípade sa dostavia pocity, aké zažívame teraz. Vždy to tak je," dodal Guardiola.



Anglický majster zaostával po sobote za lídrom tabuľky z Liverpoolu o päť bodov, pričom v nedeľu čakal zverencov Arneho Slota zápas so Southamptonom, ktorý je na dne tabuľky. City cestujú do Liverpoolu budúci víkend. Pred plným hľadiskom na Anfielde nedokázali zvíťaziť od roku 2003. Vo februári 2021 počas pandémie COVID-19 triumfovali na prázdnom štadióne 4:1.



Podľa obrancu City Kylea Walkera je dôležité, aby sa jeho tím vrátil k svojej ofenzívnej sile. "Ak doma inkasujete štyri góly, musíte ich streliť päť. Nie je to len o štvorici, päťke či šestke vzadu, je to o všetkých jedenástich hráčoch na ihrisku. Duel s Liverpoolom je skvelý na to, aby sme to otočili a zobrali im tri body. Nesmieme však podať podobný výkon ako dnes, inak vyhrajú," uviedol Walker.



Hoci Manchester naposledy prehral 1:4 so Sportingom Lisabon v Lige majstrov, stále má dobré predpoklady dostať sa do vyraďovacej fázy súťaže. "Najlepší spôsob ako zvrátiť krízu je vyhrať v utorok. Dúfajme, že sa nám potom vráti elán a uvidíme City z posledných ôsmich sezón," dodal 34-ročný obranca. V utorok Manchester hostí v Lige majstrov holandský Feyenoord Rotterdam, v ktorého obrane hráva aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.