Kríza Marseille pokračuje, Gattuso však vidí záblesky zlepšenia

Marseille 6. októbra (TASR) - Kríza futbalistov Olympique Marseille pokračuje, nevyhrali už šesť zápasov za sebou. Vo štvrtkovom súboji B-skupiny Európskej ligy pritom viedli nad Brightonom & Hove Albion 2:0, no náskok sa im nepodarilo dotiahnuť do trojbodového konca. Tréner francúzskeho tímu Gennaro Gattuso tvrdí, že problémom je kondícia niektorých hráčov.



"Moderný futbal si vyžaduje stopercentný prístup a nasadenie počas celých 90 minút. Žiaľ, niektorí hráči vydržia hrať naplno len 60-70 minút. Som tu krátko a neviem zmeniť veci šibnutím čarovného prútika. Myslím si však, že v našej hre bolo vidieť záblesky toho, čím sa chceme prezentovať. Stále je tam veľa chýb a je na nás, aby sme ich pomohli hráčom odstrániť," citoval portál lequipe.fr Gattusa, ktorý zasadol na lavičku Olympique koncom septembra.



Bývalý taliansky reprezentačný stredopoliar debutoval cez víkend v ligovom zápase na pôde AS Monaco, v ktorom Marseille prehralo 2:3. Nad Brightonom viedlo po dvoch zlepených góloch 2:0, hostia zachránili remízu v 88. minúte, keď premenil jedenástku Joao Pedro. Gattuso zložil poklonu svojmu kolegovi a krajanovi Robertovi De Zerbimu, ktorý podľa neho dobre pripravil svoje mužstvo. "Myslím si, že Roberto je skvelý tréner. Vytvoril tím, ktorý má charakter a vie, čo chce hrať."



De Zerbi pochválil hráčov za prístup k zápasu. "Dnes sme hrali na 30 percent našich schopností. Som však hrdý na to, ako moji hráči zareagovali. Po prehre 1:6 s Aston Villou a polčasovému manku 0:2 zdvihli hlavy, ich reakcia bola neskutočná, dali do toho srdce. Nezaslúžili sme si prehrať. Pre mnohých hráčov sú toto prvé zápasy v európskom pohári, je to pre nich dobrá skúsenosť. Učíme sa hrať zápasy každé tri dni."



Na čele tabuľky B-skupiny je AEK Atény so štyrmi bodmi, Marseille a Ajax Amsterdam získali v dvoch kolách dva body. Brighton okupuje poslednú priečku s jedným bodom na konte.