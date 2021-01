Krízový štáb pre šport neočakáva masové podujatia ani na jar

Bratislava 12. januára (TASR) - Jeden zo záverov utorňajšieho prvého rokovania krízového štábu pre šport (KŠŠ) bolo prijatie stanoviska, že športové podujatia masového charakteru na Slovensku v najbližšom období nepripadajú do úvahy. Výnimky pre vrcholových športovcov po návrate zo zahraničia by však mohli riešiť dekréty olympionikov a reprezentantov a v hre je aj vytvorenie ďalšej "bubliny" v Novákoch.



Vzhľadom na aktuálny veľmi nepriaznivý vývoj pandémie na Slovensku zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva vyjadrili skeptický názor k možnosti usporiadania masových športových podujatí na Slovensku počas tejto zimy aj jari. Viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pre športy a predseda komisie SOŠV Peter Korčok z pozície šéfa Slovenského atletického zväzu (SAZ) informoval, že tradičné jarné masové atletické podujatia už boli pre vážnu situáciu presunuté na jeseň.



Ľubomír Píš z ÚVZ odporučil, aby SOŠV pripravil kompletný zoznam športových reprezentantov SR a dodal ho so žiadosťou o výnimku pre celý tento okruh špičkových športovcov. Po vydaní súhlasu pre ľudí z tohto zoznamu by ÚVZ nemusel riešiť jednotlivé prípady. Korčok informoval, že SOŠV po dohode s ministerstvom školstva v spolupráci so športovými zväzmi už pripravil takýto zoznam športovcov, na ktorých by sa mali vzťahovať výnimky. Užšiemu okruhu letných aj zimných športovcov z tohto zoznamu by SOŠV mal vydať dekrét olympionika (ide o reálnych kandidátov štartu na OH v Tokiu a ZOH v Pekingu), širšieho okruhu sa má týkať dekrét reprezentanta. Je záujem, aby sa tieto "inštitúty" objavili aj v novele Zákona o športe.



Korčok veľmi vyzdvihol, že po dlhom úsilí sa v novembri podarilo zriadiť Olympijské karanténne tréningové centrum v rezorte X-bionic sphere v Šamoríne. Pomohlo to predovšetkým plavcom, pretože už niekoľko mesiacov sú prakticky všetky ostatné 25-metrové i 50-metrové bazény na Slovensku zatvorené (v jednom čase by sa v nich na tréningovom procese mohlo zúčastniť naraz maximálne šesť ľudí, čo by bolo z hľadiska prevádzky úplne nerentabilné). Športový riaditeľ SOŠV Roman Buček informoval, že má signály o snahách vytvoriť malé "bubliny" napríklad aj pre bežcov na lyžiach a biatlonistov.



Prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek konštatoval, že zo všetkých športov bolo práve plávanie najviac postihnuté opatreniami, pretože malo dlhodobo zavretú celú športovú infraštruktúru. "Šamorínska 'bublina' je na zabezpečenie prípravy výborná, ale na druhej strane je drahá. Jeden deň pobytu plavca v nej vyjde na 60 až 70 eur. Z tohto dôvodu SPF v spolupráci so SOŠV a s XBS pripravila žiadosť na ministerstvo školstva, aby Fond na podporu športu celoročne uhradil náklady na pobyt a tréning všetkých vrcholových športovcov v tomto stredisku – mimo stravy," uviedol Šulek, ktorý zástupcom ÚVZ zároveň adresoval žiadosť, aby ÚVZ umožnil zriadenie ešte jednej "bubliny" v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch, kde by sa mohla koncentrovať príprava vodných pólistov: "V Novákoch je tiež možné utvoriť bublinu, pretože ubytovanie, stravovanie aj tréningy sa dajú realizovať v jednom komplexe."



Designovaný vedúci slovenskej výpravy na OH v Tokiu Roman Buček informoval, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ani organizátori OH zatiaľ od členov výprav nevyžadujú vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 ako podmienku ich účasti na hrách. MOV očkovanie momentálne len odporúča. SOŠV má spracovaný zoznam 198 ľudí – športovcov aj členov ich realizačných tímov a ďalších potenciálnych členov slovenskej výpravy v Tokiu, ktorí pripadajú do úvahy pre účasť na OH. Pokiaľ ide o možnosť aj časový rámec ich očkovania, čaká sa na vyjadrenie ministerstva zdravotníctva. Medializované prípady zaočkovania bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej či členov Športového centra polície (ŠCP) sa realizovali bez akejkoľvek intervencie zo strany SOŠV.



Krízový štáb pre šport bol ustanovený z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). "Som veľmi rád, že hlavný hygienik SR súhlasil s tým, že na zasadnutiach štábu sa budú zúčastňovať aj zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva," citoval prezidenta SOŠV Antona Siekela web olympic.sk.







STANOVISKO SOŠV K PROBLEMATIKE OČKOVANIA VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV (TASR ho uvádza v plnom znení a bez redakčných úprav):







"Slovenský olympijský a športový výbor má záujem o koncepčné riešenie celej problematiky očkovania špičkových športovcov a členov ich realizačných tímov proti novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19.



Krátko pred Vianocami, 22. decembra 2020, SOŠV listom požiadal ministerstvá zdravotníctva i školstva, vedy, výskumu a športu o súčinnosť pri zabezpečení vakcinácie kandidátov štartu na olympijských hrách v Tokiu a potenciálnych členov slovenskej výpravy v Tokiu. Ide o okruh približne dvesto ľudí.



V žiadosti o súčinnosť SOŠV argumentoval, že vakcinácia proti novému koronavírusu bude pravdepodobne aj podmienkou účasti člena výpravy na olympijských hrách.



SOŠV plne rešpektuje a podporuje prioritu a dôležitosť očkovania ľudí, ktorí sú v prvej línii boja proti pandémii.



Zároveň sme presvedčení, že verejne propagované zaočkovanie najznámejších a najpopulárnejších športovcov by zvýšilo dôveru slovenskej verejnosti k vakcinácii a zapôsobilo by ako pozitívny príklad pre časť populácie, ktorá zatiaľ nie je rozhodnutá dať sa zaočkovať."