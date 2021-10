Krízu FC Barcelona prehĺbil aj Suarez, Koeman verí v zotrvanie

Madrid 3. októbra (TASR) - Kríza futbalistov FC Barcelona sa v sobotu opäť prehĺbila. Prehra v stretnutí 8. kola najvyššej španielskej súťaže na pôde Atletica Madrid 0:2 bola síce ich prvá v ligovej sezóne, no v kombinácii s neúspechom v Lige majstrov na štadióne Benficy Lisabon (0:3) opäť zosilneli pochybnosti o budúcnosti trénera Ronalda Koemana vo funkcii. Soľ do rany bývalému klubu prisypal uruguajský útočník Luis Suarez, ktorý prihral na prvý gól Thomasovi Lemarovi a v závere prvého polčasu sám spečatil výsledok.



Holandský kouč sledoval duel iba z tribúny, pretože si odpykával zvyšok trestu za septembrovú červenú kartu z pôdy Cadizu. Otázne je, či sa na lavičku ešte vráti, hoci prezident katalánskeho veľkoklubu Joan Laporta pred sobotným zápasom vyhlásil, že Koeman zotrvá na poste bez ohľadu na rezultát. Médiá už špekulujú o jeho možných nástupcoch, spomínajú Xaviho Hernandeza, Roberta Martineza či Andreu Pirla. Pozícia však momentálne nie je taká lákavá ako v slávnejších časoch FCB, Barcelona je na poslednom mieste v skupine LM a vedenie La Ligy obmedzilo jej výdavky na 97 miliónov eur, čo je iba siedmy najvyšší rozpočet v súťaži.



Koeman trvá na tom, že barcelonským trénerom bude aj po októbrovej reprezentačnej prestávke: "Pre sebavedomie trénera aj jeho zverencov je veľmi dôležité, aby sme to mali vyjasnené. Hráči potrebujú vedieť, že stále majú trénera. Prezident klubu sa rozhodol, takže všetko sedí." Hostia však úradujúcemu šampiónovi nestačili ani výkonnostne. "Domáci dali dva góly bez toho, aby sa na ne príliš nadreli. My by sme mohli hrať aj tri hodiny a neskórovali by sme. Aby som bol úprimný, trápime sa. Prežívame ťažké časy a veľa z nás s niečím takýmto nemá skúsenosti," citovala obrancu Gerarda Piqueho agentúra AP.



Suarez tichou oslavou poisťujúceho zásahu prejavil úctu k bývalému klubu, v ktorého drese odohral šesť rokov a strelil 198 gólov. Spojil ruky a pozrel sa smerom k nebu, vzápätí však gestom naznačil telefonát. Údajne tým mieril na Koemana a jeho vlaňajšie náhle oznámenie, že s Uruguajčanom nepočíta. "Bol to odkaz pre ľudí, ktorí si myslia, že stále používam to isté číslo," reagoval s úsmevom 34-ročný Suarez.



Katalánci figurujú v tabuľke na deviatej priečke, Atletico na druhom mieste sa bodovo dotiahlo mestského rivala a lídra Real Madrid, ktorý má k dobru nedeľný duel na pôde Espanyolu Barcelona. Aj obhajca titulu prahol po priaznivom výsledku po dvoch víťazstvách v predchádzajúcich piatich zápasoch. Suarez ovládol titulky a do streleckej listiny sa zapísal aj Lemar, ale veľký podiel na triumfe mal tiež Joao Felix. Štadión Wanda Metropolitano bol vypredaný prvýkrát od marca 2020 a prizeral sa, ako portugalský útočník predviedol jeden zo svojich najlepších výkonov. Pred prvým gólom v jedinom momente otvoril celé ihrisko. "Keď sa skončil prvý polčas, prišiel som za ním a povedal som mu, že toto je presne to, čo od neho potrebujem. Toto je jeho úloha," zdôraznil domáci tréner Diego Simeone.