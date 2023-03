Krkičova kariéra je na konci: Bez Rijkaarda by nebola možná

Barcelona 23. marca (TASR) - Španielsky futbalista Bojan Krkič oficiálne oznámil koniec profesionálnej kariéry. Tridsaťdvaročný útočník to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii na Camp Nou. Ako prvý nechtiac vypustil informáciu do sveta už v stredu Gerard Pique prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti.



Krkič pôsobil v FC Barcelona v rokoch 2007 až 2011, pričom nastúpil na 163 zápasov. S katalánskym klubom vyhral dvakrát Ligu majstrov, tri tituly v La Lige, jeden v Copa del Rey. Okrem toho sa pričinil o triumf na MS klubov, v Superpohári UEFA a španielskom Superpohári. "Najviac potešujúci bol prvý večer na Camp Nou, prvý gól a vstup do profesionálneho futbalu," citovala Krkiča agentúra DPA.



"Všetci tréneri vás poznačia. Ale mňa najviac Frank Rijkaard. Dal mi príležitosť a bez neho by moja kariéra nebola možná," povedal Krkič, ktorý si plánuje urobiť trénerskú licenciu a zostať pri futbale. Podľa jeho slov by bol veľmi šťastný, ak by sa mu niekedy naskytla príležitosť objaviť sa v Barcelone.



Po odchode zo Španielska hral za AS Rím, AC Miláno, Ajax Amsterdam, FSV Mainz, Alaves a Impact Montreal. Jeho posledným pôsobiskom bol klub z najvyššej japonskej súťaže Vissel Kobe.



Za španielsku reprezentáciu nastúpil len raz - 10. septembra 2008 v kvalifikačnom zápase MS 2010 proti Arménsku (4:0).