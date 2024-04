Kroes z Ajaxu je podozrivý z obchodovania s dôvernými informáciami

Amsterdam 2. apríla (TASR) - Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam v utorok oznámil, že pozastavuje výkonnú funkciu generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Alexovi Kroesovi. Ten čelí podozreniam z obchodovania s dôvernými informáciami. Informovala o tom agentúra AFP.



Klub informoval o tom, že Kroes kúpil viac ako 17.000 akcií Ajaxu týždeň pred jeho plánovaným vymenovaním 2. augusta 2023. "Dozorná rada požiadala o externé právne poradenstvo, ktoré naznačuje, že sa Kroes pravdepodobne zapojil do obchodovania zasvätenej osoby. Obchodovanie s využitím dôverných informácií je trestný čin," citovala AFP z vyhlásenia Ajaxu.



Samotný Kroes priznal, že to "nebolo najmúdrejšie rozhodnutie", ale dodal, že mal v úmysle vyslať pozitívny signál, ktorý by vyžaroval dôveru v klub. Najnovší vývoj je ďalšou nepríjemnosťou pre 36-násobného holandského šampióna, ktorý prežil najhorší štart do sezóny v histórii. Tím sa nakrátko ocitol na chvoste tabuľky Eredivisie. Ajaxu patrí sedem kôl pred koncom ročníka piata priečka s priepastnou 28-bodovou stratou na lídra PSV Eindhoven.