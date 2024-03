Kroos by mal predĺžiť zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok

Madrid 27. marca (TASR) - Nemecký futbalista Toni Kroos je blízko k predĺženiu zmluvy s Realom Madrid. Renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano prišiel s informáciou, že predlženie kontraktu, ktorý platí do konca prebiehajúcej sezóny, je už len formalita. Nová zmluva má platiť do konca nadchádzajúceho ročníka.



"Nie je to žiadny problém, aj minulý rok som sa rozhodol neskoro," citovala Kroosa agentúra DPA. Tridsaťštyriročný stredopoliar prišiel do Realu Madrid z Bayernu Mníchov v lete 2014 a so španielskym klubom získal štyrikrát titul v Lige majstrov. Tento rok sa zároveň na požiadanie trénera Juliana Nagelsmanna vrátil do nemeckej reprezentácie, s ktorou získal v roku 2014 titul na MS v Brazílii.