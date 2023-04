Kroos chce predĺžiť zmluvu s Realom do roku 2024

Madrid 16. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Toni Kroos chce aj naďalej zotrvať v Reale Madrid. Podľa španielskych médií majster sveta z roku 2014 dúfa, že mu vedenie klubu ponúkne predĺženie zmluvy. Informovala agentúra DPA.



Nemecký stredopoliar pred rokom odmietol predĺženie kontraktu s Realom, ktorý mal platiť do 30. júna 2024. Odôvodnil to tak, že si chcel overiť svoje psychické a fyzické limity.



Kroos vyhral s madridským klubom trikrát La Ligu a štyrikrát Ligu majstrov. Pred svojím prestupom do Španielska získal s Bayernom Mníchov tri tituly v Bundeslige.