Kroos dostane najvyššie federálne vyznamenanie Nemecka

Premiérka nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Manuela Schwesigová (vľavo) odovzdala štátne vyznamenanie za spoločenskú angažovanosť v rodnom regióne bývalému futbalistovi Tonimu Kroosovi 18. júla 2025 v Greifswalde. Foto: TASR/DPA

Ocenenie dostane za svoju spoločenskú angažovanosť. Pred desiatimi rokmi založil nadáciu pomenovanú po ňom, ktorá pomáha ťažko chorým deťom.

Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Toni Kroos dostane Rad za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko, najvyššie federálne vyznamenanie svojej vlasti.

Prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier na budúci týždeň odcestuje do Madridu a vo štvrtok udelí Kroosovi vyznamenanie. Tridsaťpäťročný stredopoliar, ktorý vyhral s Nemeckom titul majstra sveta v roku 2014, ukončil svoju kariéru vlani po tom, čo s Realom Madrid vyhral Ligu majstrov a zahral si na majstrovstvách Európy.

Ocenenie však dostane za svoju spoločenskú angažovanosť. Pred desiatimi rokmi založil nadáciu pomenovanú po ňom, ktorá pomáha ťažko chorým deťom. „Financujeme terapie a liečbu, pomáhame s nákupom pomôcok a plníme malé sny detí, ktoré sú, žiaľ, niekedy ich poslednými želaniami,“ uvádza sa na webovej stránke nadácie.
