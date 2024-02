Kroos necháva svoju budúcnosť v Reale Madrid stále otvorenú

Lipsko 13. februára (TASR) - Nemecký futbalista Tony Kroos sa ešte nerozhodol, či predĺži zmluvu s Realom Madrid. Súčasný kontrakt so španielskym klubom mu vyprší v lete 2024. Majster sveta z roku 2014 taktiež uvažuje o návrate do národného tímu na tohtoročných ME v Nemecku. Kroos oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2021.



"Aby som bol úprimný, ešte som sa nerozhodol, čo bude ďalej. Pravdou je, že som v súčasnosti spokojný a šťastný. Ak veľa ľudí chce, aby som hral ďalej, potom je to pre mňa pozitívny signál. Čo sa týka národného tímu, taktiež o tom stále uvažujem," uviedol 34-ročný stredopoliar pre agentúru DPA.