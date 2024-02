Kroos si po 3 rokoch zahrá za Nemecko, o návrat ho žiadal Nagelsmann

Berlín 22. februára (TASR) - Nemecký futbalista Toni Kroos potvrdil svoj návrat do národného tímu. Tridsaťštyriročný stredopoliar Realu Madrid vo štvrtok uviedol, že na žiadosť hlavného kouča Juliana Nagelsmanna odohrá marcové prípravné zápasy pred domácimi ME proti Francúzsku a Holandsku. Kroos ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2021.



"Od marca budem opäť hrať za Nemecko. Požiadal ma o to reprezentačný tréner a som na to pripravený. Som si istý, že tento tím môže dosiahnuť na európskom šampionáte oveľa viac, ako si väčšina ľudí v súčasnosti myslí," napísal Kroos na Instagrame.



Majster sveta z roku 2014 odohral za národný tím 106 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov. Na svoj zatiaľ posledný duel za Nemecko nastúpil na uplynulých ME v roku 2021, keď mužstvo vedené Joachimom Löwom nestačilo v osemfinále na Anglicko (0:2).



Nemci na domácom EURE nastúpia v A-skupine proti Škótsku, Maďarsku a Švajčiarsku.