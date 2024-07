Mníchov 7. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Toni Kroos v nedeľu oficiálne ukončil svoju aktívnu hráčsku kariéru. Urobil tak dva dni po prehre so Španielskom (1:2) vo štvrťfinále ME.



Tridsaťštyriročný stredopoliar už v máji avizoval, že po skončení domáceho európskeho šampionátu sa s futbalom rozlúči. "Prišiel koniec. Ale ešte predtým, ako si dám pauzu, pokúsim sa zrekapitulovať všetko, čo sa za uplynulých 17 rokov stalo. Nechcem si nechať uniknúť príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí mi počas mojej kariéry pomohli," napísal Kroos na sociálnej sieti.



Nemecký stredopoliar získal v drese Bayernu Mníchov tri bundesligové tituly, trikrát triumfoval v Nemeckom pohári a v roku 2013 aj v Lige majstrov. V roku 2014 v Brazílii pomohol Nemecku k zisku titulu majstrov sveta. Následne prestúpil do Realu Madrid. S "bielym baletom" vyhral päťkrát Ligu majstrov, štyrikrát španielsku La Ligu i päťkrát MS klubov.