Krueger trpí Parkinsonovou chorobou, naďalej sa venuje prednášaniu
Autor TASR
Bern 2. mája (TASR) - Bývalý dlhoročný tréner švajčiarskej hokejovej reprezentácie Ralph Krueger prvýkrát verejne oznámil, že má Parkinsonovu chorobou. Kanadskému rodákovi s nemeckým i švajčiarskym pasom diagnostikovali chorobu v roku 2024.
Prvé symptómy sa údajne objavili krátko po jeho 65. narodeninách, ktoré oslávil v auguste 2024. Doktor mu následne potvrdil diagnózu v novembri. „Choroba je neliečiteľná,“ vyhlásil v rozhovore pre švajčiarske médiá. Strata kontroly nad vlastným telom ho síce zasiahla, no už si našiel spôsob, ako chorobu prijať a žiť s ňou. Zároveň zdôraznil, že nechce, aby ho ľudia teraz vnímali inak. Naďalej prednáša, otvorene hovorí o svojej situácii a chce povzbudiť aj ďalších postihnutých touto chorobou. Na nadchádzajúcom domácom šampionáte chce absolvovať všetky duely „Helvétov“.
Na lavičke Švajčiarska bol medzi rokmi 1998 až 2010 a práve pod jeho vedením si krajina upevnila miesto v širšej svetovej špičke. Okrem toho viedol v zámorskej NHL v sezóne 2012/2013 Edmonton a v období 2019 až 2021 bol koučom Buffala. Konzultant zlatého kanadského tímu na ZOH 2014 v Soči si vyskúšal aj futbalovú rolu vo vedení anglického Southamptonu.
