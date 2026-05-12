Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Šport

Krügerová odchádza z Bayernu do Hamburgu na exekutívny post

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Štyridsaťročná Nemka fungovala v Bayerne vo viacerých funkciách, naposledy bola vedúcou odborníčkou v stratégii a rozvoja športu.

Autor TASR
Hamburg 12. mája (TASR) - Bývalá nemecká futbalistka Kathleen Krügerová odchádza z Bayernu Mníchov do konkurenčného Hamburgu, kde sa stane členkou predstavenstva za športovú časť.

Štyridsaťročná Nemka fungovala v Bayerne vo viacerých funkciách, naposledy bola vedúcou odborníčkou v stratégii a rozvoja športu. Do Hamburgu prichádza ako náhrada za Stefana Kuntza, novej funkcie sa zhostí 1. júla. „Som vďačná za dôveru, je to privilégium mať možnosť byť v kľúčovej roli v budúcom smerovaní Hamburgu,“ citovala agentúra DPA Krügerovú.

Náplňou práce by mala byť zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace s fungovaním tímu, ako napríklad zloženie hráčskej časti alebo realizačného družstva.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním