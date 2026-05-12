Krügerová odchádza z Bayernu do Hamburgu na exekutívny post
Autor TASR
Hamburg 12. mája (TASR) - Bývalá nemecká futbalistka Kathleen Krügerová odchádza z Bayernu Mníchov do konkurenčného Hamburgu, kde sa stane členkou predstavenstva za športovú časť.
Štyridsaťročná Nemka fungovala v Bayerne vo viacerých funkciách, naposledy bola vedúcou odborníčkou v stratégii a rozvoja športu. Do Hamburgu prichádza ako náhrada za Stefana Kuntza, novej funkcie sa zhostí 1. júla. „Som vďačná za dôveru, je to privilégium mať možnosť byť v kľúčovej roli v budúcom smerovaní Hamburgu,“ citovala agentúra DPA Krügerovú.
Náplňou práce by mala byť zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace s fungovaním tímu, ako napríklad zloženie hráčskej časti alebo realizačného družstva.
