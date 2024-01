Rím 13. januára (TASR) - Bosniansky futbalista Rade Krunič zamieril z AC Miláno na hosťovanie do Fenerbahce Istanbul. Taliansky klub to v sobotu potvrdil v oficiálnom vyhlásení, zmluva zahŕňa aj výkupnú klauzulu.



Tridsaťročný defenzívny stredopoliar prišiel do Milána v roku 2019. Za "rossoneri" odvtedy odohral 139 zápasov, v prebiehajúcej sezóne však štartoval len štrnásťkrát. "Klub by chcel Rademu zaželať len to najlepšie v tomto novom dobrodružstve," citovala z vyhlásenia AC agentúra DPA.