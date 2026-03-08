< sekcia Šport
Krupa skončil na 7. mieste v súťaži snoubordkrosu
Veľké finále patrilo Číňanom, na prvých dvoch miestach sa umiestnili Ťi Li-ťia a Ču Jung-kang, ktorých doplnil na pódiu bronzový Švajčiar Aron Fahrni.
Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 8. marca (TASR) - Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil konečné 7. miesto v snoubordkrose kategórie SB-UL na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Krupa si v sobotňajších nasadzovacích pretekoch vyjazdil 10. miesto. Na základe toho figuroval v štvrťfinálovej jazde číslo štyri. Obsadil v nej postupové 2. miesto, keď mal silný úvod a o postup ho nepripravil ani pád v závere. Krupa odštartoval semifinále ako štvrtý, bol v kontakte s najlepšími. Manko sa však postupne natiahlo, do cieľa prišiel na 4. mieste a smeroval do malého finále. V ňom spadol ihneď na štarte a do cieľa neprišiel rovnako ako traja zo štyroch pretekárov. Pri svojej premiére pod piatimi kruhmi tak figuroval Krupa na 7. pozícii.
ZPH 2026 - snoubording
snoubordkros - muži, kategória SB-UL:
1. Ťi Li-ťia, 2. Ču Jung-kang (obaja Čína), 3. Aron Fahrni, 4. Wang Pcheng-jao (Čína), malé finále: 5. Dean van Kooij (Hol.), 6. Maxime Montaggioni (Fr.) - nedokončil, 7. Adam KRUPA (SR) - nedokončil, 8. Jacopo Luchini (Tal.) - nedokončil
