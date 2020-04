Krupina plánuje na futbalovom štadióne zrekonštruovať atletickú dráhu

Krupina 13. apríla (TASR) - Stavebné úpravy a rekonštrukciu 400 metrov dlhej atletickej dráhy chce zrealizovať mesto Krupina. Celková odhadovaná hodnota zákazky je 541.194 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Atletická dráha je na tamojšom futbalovom štadióne. Po rekonštrukcii by mala mať štyri dráhy na ovále a šesť dráh na šprintérskej rovinke. Plocha sa má využívať počas tréningového procesu miestneho atletického klubu, na súťaže a na základe schváleného prevádzkového poriadku ju môže využívať aj široká verejnosť.



Záujemcovia o zákazku môžu predkladať svoje ponuky do 7. mája do 8.00 h. Stavba sa bude financovať z dotácie Slovenského atletického zväzu a z vlastných zdrojov.