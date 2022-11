Kruse z Wolfsburgu skončil druhý na nemeckom šampionáte v pokri

Wolfsburg 22. novembra (TASR) - Max Kruse bol blízko k tomu, aby sa stal nemeckým šampiónom. No nie vo futbale, ale v pokri. Tridsaťštyriročný útočník Wolfsburgu skončil druhý a tesne mu ušiel titul.



"Síce sa mi nepodarilo vyhrať, ale stále to je zábava," uviedol podľa agentúry DPA Kruse, ktorý zinkasoval za tento úspech približne 50.000 eur. Športový riaditeľ Marcel Schäfer nedávno povedal, že klub sa bude snažiť zvládnuť situáciu s hráčom počas nadchádzajúceho prestupového obdobia. Bývalý nemecký reprezentačný útočník má zmluvu do konca sezóny, ale tréner Niko Kovač zdôraznil, že kvôli svojmu postoju už zaň nebude hrať. Zatiaľ nie je jasné, či sa Kruse zapojí 1. decembra do tréningového procesu.