Krutý koniec Slovákov, Bellinghamova perla - ohlasy médií

idnes.cz (ČR): "Favorit bol na pokraji vyradenia, spasil ho Bellingham. Pre Slovensko je koniec krutý."







isport.cz (ČR): "Favorit minútu od krachu, rozhodol Kane."







Sky Sports (V. Brit.): "Bellingham a Kane heroicky zachránili Anglicko proti Slovensku."







BBC (V. Brit.): "Slováci boli lepším tímom. Veľkí hráči nastúpili vo veľkých chvíľach, keď ich národ potreboval."







Daily Mail (V. Brit.): "Favoritov delila jedna minúta od zahanbujúceho vypadnutia. Bellingham a Kane spasili ´tri levy´."







The Times (V. Brit.): "Anglicko postúpilo do štvrťfinále po čarovnom momente Bellinghama."







La Gazzetta dello Sport (Tal.): "Senzačný návrat Anglicka: Bellinghamova perla v 95. minúte, potom Kane vyradil Slovensko."







L´Equipe (Fr.): "Angličania sa trápili proti statočnému Slovensku až do konca. Do hry sa dokázali vrátiť vďaka spásonosným nožničkám Bellinghama."







AFP (Fr.): "Bellingham a Kane zachránili Anglicko pred šokujúcim vypadnutím z EURO 2024 so Slovenskom."







Le Monde (Fr.): "Slováci na pokraji senzácie, Angličania krok od vypadnutia. Prišla 95. minúta a akrobatický gól Bellinghama, ktorý znamenal zlom."







Reuters (V. Brit.): "Akrobatický gól Bellinghama zachránil Anglicko pri otočke proti Slovensku."







Der Spiegel (Nem.): "Bellingham sa presadil nožničkami. Anglicko odvrátilo hanbu v predĺžení."







Die Welt (Nem.): "Bellinghamov gól snov a Kane zachránili Anglicko pred zahanbujúcim vypadnutím."







APA (Rak.): "Anglicko na poslednú chvíľu uniklo vypadnutiu."

Bratislava 30. júna (TASR) - Ohlasy médií po nedeľňajšej osemfinálovej prehre Slovenska proti Anglicku na ME (1:2 po predĺžení).