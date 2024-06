Kružliaka čaká prvé EURO, na zozname arbitrov aj Argentínčan

Zoznam hlavných rozhodcov na futbalových ME 2024 (14. 6. – 14. 7.):



Artur Soares Dias (Portug.), Jesús Gil Manzano (Šp.), Marco Guida (Tal.), István Kovács (Rum.), Ivan KRUŽLIAK (asistenti Branislav HANCKO, Ján POZOR - všetci SR), Francois Letexier (Fr.), Danny Makkelie (Hol.), Szymon Marciniak (Poľ.), Halil Umut Meler (Tur.), Glenn Nyberg (Švéd.), Michael Oliver (Ang.), Daniele Orsato (Tal.), Sandro Schärer (Švajč.), Daniel Siebert (Nem.), Anthony Taylor (Angl.), Facundo Tello (Arg.), Clément Turpin (Fr.), Slavko Vinčič (Slov.), Felix Zwayer (Nem.)

Bratislava 12. júna (TASR) - Na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy vo futbale v Nemecku sa predstaví aj slovenský rozhodcovský tím. Dôveru od Európskej futbalovej únie (UEFA) dostal ako hlavný rozhodca Ivan Kružliak a asistenti Branislav Hancko s Jánom Pozorom.UEFA zverejnila menoslov 19 rozhodcovských tímov, v každom zápase na šampionáte bude mať hlavný rozhodca na čiare ako už tradične dvoch krajanov. Na základe dohody medzi UEFA a Juhoamerickou futbalovou federáciou (CONMEBOL) sa do nominácie dostala aj trojica Argentínčanov na čele s hlavným Facundom Tellom." uviedol pre uefa.com šéf komisie rozhodcov UEFA Roberto Rosetti.Všetci arbitri absolvovali v máji kurz, ktorý bol súčasťou prípravy na ME. Počas záverečného turnaja budú mať rozhodcovia svoj základný tábor vo Frankfurte. Základňa videorozhodcov bude sídliť v Lipsku, kde budú počas duelov pôsobiť z Medzinárodného vysielacieho centra.Kružliak sa k nominácii na ME vyjadriť nemohol. UEFA totiž požiadala všetkých zúčastnených arbitrov, aby sa o nadchádzajúcom kontinentálnom šampionáte verejne nevyjadrovali.