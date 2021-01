Kryenbühl utrpel pri páde viacero ťažkých zranení

Na snímke zranený švajčiarsky lyžiar Urs Kryenbühl leží po páde v cieli v zjazde mužov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Kitzbüheli v piatok 22. januára 2021. Foto: TASR/AP

Kitzbühel 22. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Urs Kryenbühl sa ťažko zranil pri páde v piatkovom zjazde Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Utrpel otras mozgu, zlomeninu pravej kľúčnej kosti a natrhol si predný skrížený a vnútorný väz v pravom kolene. Informoval o tom portál sport1.de.Dvadsaťšesťročný Kryenbühl, ktorý na cieľovom skoku vo vyše 146-kilometrovej rýchlosti nabral zospodu vzduch, stratil kontrolu nad "letom", tvrdo dopadol na zjazdovku a nekontrolovateľne sa kĺzal až do cieľového priestoru. Po páde zostal ležať nehybne na snehu, okamžite k nemu pribehli záchranári. Napokon ho transportoval do nemocnice vrtuľník. Neskôr komunikoval so záchranármi a bol pri vedomí, sťažoval sa na bolesť nohy a v hrudníku.