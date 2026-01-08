< sekcia Šport
Kubačka sa stal víťazom obráku v Jasnej, Haraus bol druhý
Autor TASR
Jasná 8. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka sa stal víťazom obrovského slalomu v rámci podujatia FIS v Jasnej v kategórii zrakovo znevýhodnených. Vo štvrtkovej súťaži triumfoval s náskokom 4,22 sekundy pred svojím krajanom Miroslavom Harausom.
Martin Čupka obsadil druhé miesto v rovnakej disciplíne medzi stojacimi pretekármi, keď za víťazným Švajčiarom Uelim Rotachom zaostal o 0,48 stotín. Viktória Balážová skončila na treťom mieste v kategórii zrakovo znevýhodnených.
