Štvrtok 8. január 2026
Kubačka sa stal víťazom obráku v Jasnej, Haraus bol druhý

Marek Kubačka, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Martin Čupka obsadil druhé miesto v rovnakej disciplíne medzi stojacimi pretekármi, keď za víťazným Švajčiarom Uelim Rotachom zaostal o 0,48 stotín.

Autor TASR
Jasná 8. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka sa stal víťazom obrovského slalomu v rámci podujatia FIS v Jasnej v kategórii zrakovo znevýhodnených. Vo štvrtkovej súťaži triumfoval s náskokom 4,22 sekundy pred svojím krajanom Miroslavom Harausom.

Martin Čupka obsadil druhé miesto v rovnakej disciplíne medzi stojacimi pretekármi, keď za víťazným Švajčiarom Uelim Rotachom zaostal o 0,48 stotín. Viktória Balážová skončila na treťom mieste v kategórii zrakovo znevýhodnených.
