Kubačka v obrovskom slalome v Meribeli na 4. a 6. mieste

Autor TASR
Meribel 30. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka obsadil štvrté miesto v piatkovom obrovskom slalome na podujatí Svetového pohára vo francúzskom stredisku Meribel. V kategórii zrakovo znevýhodnených dosiahol čas 2:27,57 min. a na víťazného Taliana Giacoma Bertagnolliho stratil 5,49 s. Deň predtým skončil v obrovskom slalome šiesty, na najrýchlejšieho Johannesa Aignera z Rakúska stratil 6,89 s.
Kubačka sa v seriáli SP najbližšie predstaví v ďalšom francúzskom stredisku Tignes 2. až 6. februára. Neskôr ho čaká účasť na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
