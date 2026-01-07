Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubačka víťazom super-G v Jasnej, druhé miesto pre Kraka a Čupku

Marek Kubačka, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Podujatie v Jasnej pokračuje vo štvrtok obrovským slalomom a v piatok je na programe slalom.

Autor TASR
Jasná 7. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka sa stal časom 1:19,21 min. víťazom super-G v rámci podujatia FIS v Jasnej v kategórii zrakovo znevýhodnených. Za ním skončil jeho krajan Jakub Krako (+6,38 s), tretie miesto obsadil Švajčiar Marc Bleiker.

Medzi stojacimi pretekármi vybojoval zo Slovákov pódiové umiestnenie Martin Čupka, v rovnakej disciplíne obsadil druhú priečku. Víťazom sa stal s náskokom 1,18 sekundy Švajčiar Ueli Rotach.

Podujatie v Jasnej pokračuje vo štvrtok obrovským slalomom a v piatok je na programe slalom.
