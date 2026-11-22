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Kubalová prehrala v semifinále s Thompstoneovou a má bronz
V nedeľnom semifinále na šampionáte v chorvátskom Poreči prehrala s Angličankou Ellou Thompstoneovou 0:5 na body.
Autor TASR,aktualizované
Poreč 22. novembra (TASR) - Slovenská boxerka Tamara Kubalová získala bronz na ME do 23 rokov v kategórii do 65 kilogramov. V nedeľnom semifinále na šampionáte v chorvátskom Poreči prehrala s Angličankou Ellou Thompstoneovou 0:5 na body.
Dvadsaťdvaročná Slovenka ťahala za kratší koniec vo všetkých troch kolách, aj keď v prvom len tesne a dvaja z piatich rozhodcov v ňom pripísali víťazstvo jej. Medailu mala istú už pred súbojom, keďže bronz získavajú obe zdolané semifinalistky. Kubalová predtým zvíťazila vo štvrťfinále nad švédskou reprezentantkou Dinou Daoudovou 4:1, v úvodnom kole mala voľný žreb.
Dvadsaťdvaročná Slovenka ťahala za kratší koniec vo všetkých troch kolách, aj keď v prvom len tesne a dvaja z piatich rozhodcov v ňom pripísali víťazstvo jej. Medailu mala istú už pred súbojom, keďže bronz získavajú obe zdolané semifinalistky. Kubalová predtým zvíťazila vo štvrťfinále nad švédskou reprezentantkou Dinou Daoudovou 4:1, v úvodnom kole mala voľný žreb.