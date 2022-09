Kubánec Hernandez sa vrátil do Prešova, chce aj slovenské občianstvo

Prešov 15. septembra (TASR) - Staronovou posilou hádzanárov Tatrana Prešov sa stal Kubánec Pavel Caballero Hernandez, ktorý sa pripojil k spoluhráčom pred stredajším tréningom.



Fanúšikovia klubu sa s ľavou spojkou či krídlom rozlúčili po poslednom finálovom zápase minulej sezóny s Košicami. Napokon však padla dohoda o predĺžení spolupráce o dva roky. "V posledných týždňoch som si trochu užíval rodinu, s ktorou som dlho nebol. Teraz som ale rád, že som späť s chlapcami tu v Tatrane a teším sa na tvrdú prácu, ktorá ma čaká. Chcem sa poďakovať manažérovi za pomoc pri vybavovaní všetkých potrebných dokumentov, pretože na Kube je dosť zložité vybaviť všetko potrebné. Skúšali sme všetko, manažér bol vo všetkom nápomocný, preto mu vskutku ďakujem za to, že všetko napokon dobre dopadlo," uviedol Hernandez pre oficiálnu klubovú stránku.



Zložité vybavovačky sa naťahovali niekoľko týždňov. "Starosti s vízami boli najmä v tom, že sme najprv chceli požiadať o predĺženie víz, keďže Pavel už bol registrovaný na Slovensku. Problémy nám ale spravila francúzska strana. Kubánci mu dali povolenie, ale keďže mal let najprv do Paríža a až potom na Slovensko, tak nám to Francúzi zablokovali s tým, že nemôže ísť na ich územie, keďže má povolenie ísť len na Slovensko a nevzťahujú sa na to Schengenské dohody. Snažil som sa to vysvetliť si aj s francúzskou ambasádou, ale v tomto boli striktní a neoblomní. Museli sme to preto zrušiť, no našiel som na slovenskej ambasáde kontakt a ústretovosť, kde mi poradili vybaviť nové schengenské víza, čo sa našťastie podarilo. Dostal ich na tri mesiace, preto mohol priletieť a ani Francúzi nám v tom nemohli zabrániť," uviedol generálny manažér Stanislav Pupík. "Papierovačky" sa však ešte neskončili: "Teraz nás čaká práca na cudzineckej polícii, aby sme mohli predĺžiť víza, ale to sme si už vykomunikovali. Nový organizačný manažér Adrián Lichtig vybavuje novú žiadosť, s ktorou by nemal byť problém, keďže Pavel má zmluvu na dva roky a má tu aj nezmenenú nájomnú zmluvu."



Riešením komplikácií by mohlo byť získanie slovenského občianstva, o ktoré má Hernandez záujem a popri športovej stránke to bola jedna z vecí, pre ktorú sa rozhodol vrátiť na Slovensko, kde sa po svojom doterajšom pôsobení cíti už ako doma. "Dôležité bolo, aby som bol v Európe a mohol si zahrať špičkové európske súťaže. Mal som aj iné ponuky, ale po tom, čo som sa zhováral s prezidentom a manažérom klubu, bola toto moja priorita. Svoju úlohu zohral aj Tomáš Rečičár, s ktorým máme veľmi dobrý vzťah a radil som sa aj s ním. Všetci sme sa zhodli, že môj návrat bude dobrá voľba pre obe strany. Som preto rád, že som späť a dúfam, že čoskoro dostanem aj európsky pas, aby sme všetky tieto problémy, ktoré sa nám nevyhýbali ani v minulej sezóne, už nezažívali," povedal tridsaťročný hádzanár, ktorý svoje ďalšie narodeniny oslávi na Slovensku už budúci týždeň.