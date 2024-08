Kubánec Lopez získal do 130 kg piate zlato za sebou

finále:



Mijain Lopez Nunez (Kub.) - Yasmani Acosta Fernandez (Čile) 6:0







o 3. miesto:



Amin Mirzazadeh (Irán) - Sabah Saleh Šariati (Azer.) 4:0



Meng Ling-če (Čína) - Abdellatif Mohamed (Egypt) 5:2



Paríž 6. augusta (TASR) - Kubánsky reprezentant v zápasení grécko-rímskym štýlom Mijain Lopez Nunez piatykrát za sebou triumfoval v olympijskej súťaži do 130 kg. Vo finále v Paríži zdolal Yasmaniho Acostu Fernandeza z Čile 6:0 na body a je prvý olympijský športovec, ktorý získal päť zlatých medailí v rovnakej individuálnej disciplíne. Bronz si vybojovali Amin Mirzazadeh z Iránu a Číňan Meng Ling-če.Štyridsaťjedenročný Lopez, ktorý bude mať o dva týždne 42 rokov, získal najcennejší kov na OH 2008 a 2012 vo vtedy ešte existujúcej hmotnostnej kategórii do 120 kg, pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro už v novej kategórii do 130 kg. Triumf obhájil v Tokiu a ani v Paríži nenašiel premožiteľa.