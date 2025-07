Kubánkam zamietli víza do Portorika, nemôžu tak nastúpiť na turnaj

Havana 1. júla (TASR) - Kubánska ženská volejbalová reprezentácia sa nepredstaví na turnaj v Portoriku v dôsledku nových vízových reštrikcií, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Kubánky sú súperky Sloveniek v B-skupine majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia od 22. augusta do 7. septembra v Thajsku.



Kubánska volejbalová federácia oznámila, že jej tímu, v ktorom bolo dvanásť hráčok, tréneri a rozhodca, neudelili víza na vstup do krajiny a preto sa nemôžu zúčastniť júlového turnaja.



„Sklamanie je obrovské, pretože trénujem každý deň a každá hodina tréningu smerovala k tejto súťaži,“ vyhlásila pre agentúru AP reprezentantka Laura Suarezová.



Kuba mala nastúpiť na turnaji Final Four Severoamerickej, stredoamerickej a karibskej volejbalovej konfederácie, ktorý sa koná v portorickom Manatí. Na podujatí sa zúčastnia domáci výber, Mexiko a Kostarika a bojuje sa na ňom aj o body do kvalifikácie Ligy národov. „Zamerali sme sa na túto súťaž, pretože na nej môžeme získať body a vylepšiť si postavenie v rebríčku. Prísť na ambasádu a nedostať víza nás veľmi zasiahlo,“ uviedla ďalšia hráčka Dayana Martínezová.



USA začiatkom júna zaradili Kubu na zoznam dvanástich krajín, ktoré majú obmedzené možnosti vstúpiť do krajiny alebo jej teritórií. Na zozname sú napríklad aj Afganistan, Kongo, Irán či Venezuela.



Kubánske volejbalistky získali zlaté medaily na troch olympijských hrách po sebe (1992, 1996, 2000) a tituly na MS v rokoch 1994 a 1998. Najbližšie olympijské hry sa uskutočnia v roku 2028 v Los Angeles. Informovala agentúra AP.