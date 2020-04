Kubánsky šampión v zápasení Borrero sa zotavil z ochorenia COVID-19

Havana 12. apríla (TASR) - Olympijský víťaz v zápasení Ismael Borrero sa vyliečil z ochorenia COVID-19. Dvadsaťosemrčoný Kubánec mal spoločne s fyzioterapeutom pozitívny test na koronavírus po návrate z panamerického šampionátu v Ottawe. Obaja sa liečili v špecializovanej nemocnici v Havane. Zvyšní 24 členovia kubánskej výpravy boli negatívni, no zostali pod dohľadom, informoval portál insidethegames.biz.



Borrero získal zlato na olympiáde v Riu de Janeiro 2016 v grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kilogramov. Pred preložením OH v Tokiu figuroval ako najvyššie nasadený zápasník.