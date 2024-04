Kubín získal miestenku vo windsurfingovej triede iQFOiL

Hyeres 25. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Robert Kubín získal miestenku na olympijské hry v Paríži vo windsurfingovej triede iQFOiL. Vybojoval si ju v záverečných kvalifikačných pretekoch vo francúzskom Hyeres. Slovenský windsurfing bude mať vďaka nemu zastúpenie pod piatimi kruhmi po dlhých 16 rokoch.



Olympijskú účasť Kubína ešte musí potvrdiť medzinárodná federácia Svetový jachting, stať by sa tak malo do 3. mája. Dvadsaťročný Kubín mal šancu vybojovať si miestenku v rámci pretekov Semaine Olympique Française (SOF), ktoré odštartovali minulú nedeľu v Hyeres, prípadne dodatočne cez rozvojový program. Podarilo sa mu to vďaka druhej možnosti, keď v Hyeres obsadil v olympijskej kvalifikácii konečnú 8. priečku. Cez súťaž postúpil do Paríža Litovčan Rytis Jasiunas.



Vo francúzskom stredisku sa bojovalo o päť priamych miesteniek a jednu v rámci programu malých jachtárskych krajín (ENP), medzi ktoré patrí aj Slovensko. Z windsurfistov zaradených do ENP bol Kubín druhý najlepší, avšak Jasiunas zobral vďaka 4. priečke priamu miestenku a tá z programu napokon pripadla Slovákovi. "Bol to dlhý proces, na konci ktorého je naša obrovská radosť zo zisku miestenky na OH v Paríži. Robo urobil veľký posun vpred, tento týždeň zvládol bravúrne," povedal pre TASR pretekárov otec Robert Kubín, ktorý je zároveň člen Slovenského zväzu jachtingu.



Od prvého dňa sa jeho syn pohyboval v najlepšej desiatke celkového poradia, po druhom dni bol dokonca štvrtý aj vďaka 3. priečke v piatej rozjazde. "Člen ATU Košice vstupoval do finálového bloku zo 7. pozície s vedomím, že miestenka by mu nemala uniknúť. V elitnej desiatke boli len dvaja z programu ENP, Litovčan však postupoval priamo do semifinále a mohol skončiť najhoršie piaty," informoval o priebehu pretekov portál olympic.sk.



Jachtárske súťaže olympijských hier 2024 sa uskutočnia vo vodách Stredozemného mora v Marseille. Slovenský jachting mal naposledy zastúpenie pod piatimi kruhmi zásluhou Patrika Polláka v Pekingu 2008. Windsurfista Pollák štartoval aj v Atlante 1996 a v Sydney 2000. V Aténach 2004 sa vo windsurfingu predstavil Martin Lapoš. V Atlante 1996 štartovali v triede 470 Igor Karvaš a v triede Finn Marek Valášek.