Kubínec obsadil v hode oštepom 9. miesto

Čcheng-tu 6. augusta (TASR) - Slovenský oštepár Jakub Kubínec obsadil v nedeľňajšom finále na Svetovej univerziáde v čínskom Čcheng-tu deviatu priečku. Informoval o tom portál svkuniteam.sk.



V upršanom finále si slovenský reprezentant pri prvom pokuse natiahol zadný stehenný sval a nevedel zo seba vydať maximum, oštep zaletel do diaľky 67,14 m. "Nemohol som bežať poriadne do rozbehov a začal som sa sústrediť na bolesť. Je to veľká škoda, lebo som veľmi chcel," povedal Kubínec, ktorý po prvých troch hodoch nepostúpil do najlepšej osmičky.



V dvojskife na 2 km obsadili reprezentanti vo veslovaní Jakub Herhonek s Ondrejom Kovačovičom ôsmu priečku. Slovenskí vodní pólisti v nedeľňajšom súboji o 9. až 12. miesto zdolali Singapur 8:7 a v pondelok zabojujú o konečné deviate miesto proti Kórejskej republike.