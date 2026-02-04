Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Šport

Kubiš bol druhý v úvodnej etape Etoile de Besseges, zvíťazil Crabbe

.
Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Majstra Slovenska čakajú na podujatí ešte štyri etapy, vrátane nedeľnej individuálnej časovky.

Autor TASR
Bellegarde 4. februára (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v úvodnej etape pretekov Etoile de Besseges vo Francúzsku druhé miesto. Jazdec tímu Unibet Rose Rockets sa ako favorit približne 300 m pred cieľom pokúsil o útok na víťazstvo, no v záverečnej zákrute ho z vonkajšej strany predbehol Belgičan Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise). Majstra Slovenska čakajú na podujatí ešte štyri etapy, vrátane nedeľnej individuálnej časovky.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí