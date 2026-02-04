< sekcia Šport
Kubiš bol druhý v úvodnej etape Etoile de Besseges, zvíťazil Crabbe
Majstra Slovenska čakajú na podujatí ešte štyri etapy, vrátane nedeľnej individuálnej časovky.
Autor TASR
Bellegarde 4. februára (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v úvodnej etape pretekov Etoile de Besseges vo Francúzsku druhé miesto. Jazdec tímu Unibet Rose Rockets sa ako favorit približne 300 m pred cieľom pokúsil o útok na víťazstvo, no v záverečnej zákrute ho z vonkajšej strany predbehol Belgičan Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise). Majstra Slovenska čakajú na podujatí ešte štyri etapy, vrátane nedeľnej individuálnej časovky.