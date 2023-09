Kubiš finišoval v 2. etape pretekov v Bulharsku na druhom mieste

Bansko 3. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov v Bulharsku s názvom „Po stopách Rimanov“ druhé miesto. V záverečnom špurte atakoval prvenstvo, napokon o víťazovi musel rozhodnúť fotofiniš. Výsledok Kubiša posunul na 3. priečku celkového poradia dvojdňového podujatia. Na rovnakej priečke skončila aj Dukla Trenčín v tímovej súťaži.



Kubiš predviedol po oba dni veľmi dobré koncovky. V prvej etape podujatia finišoval na 5. mieste, druhý deň skončil iba o centimeter druhý. Triumf mu uchmatol taliansky šprintér Filippo Fortina, ktorý v minulosti pôsobil aj v tímoch Bardiani a Cofidis. Výsledkom v etape však Kubiš poskočil aj v celkovom poradí na 3. miesto a pripísal 28 bodov UCI.



V tímovej súťaži si Dukla oproti 5. miestu z bulharského turné polepšila a skončila tretia. Dobrý výkon predviedol aj Simon Nagy, ktorý skončil v celkovom poradí na 12. mieste. Stal sa zároveň druhým najlepším mladým pretekárom na podujatí. Medzi desiatku najlepších sa dostal aj ďalší Slovák Samuel Tuka.



"Je to pre nás tradičná zastávka, aj Okolo Bulharska aj Po stopách Rimanov. V podstate sme na nich od ich začiatku. Je tu veľmi pekné prostredie, radi sem chodíme. Tento rok sa podarilo opäť nazbierať nejaké body. Bola to tiež škola pretekania aj pre mladých cyklistov. Trochu sme sa zlepšili v rôznych veciach – v pozičnej jazde, v zoraďovaní do dojazdu, to je fajn. Až na pád Denisa Hozu v poslednej etape 5 km pred cieľom a zubné problémy Dávida Kaška nás iné ťažkosti obišli. Tieto preteky boli záverečná príprava pred Okolo Slovenska a majstrovstvami Európy, čo sa teda týka veľa pretekárov. Cez víkend ešte absolvujeme záverečné preteky Slovenského pohára a potom už spomínané vrcholy sezóny," zhodnotil pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC) športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.