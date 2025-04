Kubiš jedenásty na Volta NXT Classic

1. Dion Smith (N.Zél./Intermarché-Wanty) 4:23:17 h, 2. Frank van den Broek (Hol./Picnic PostNL), 3. Niklas Larsen (Dán./BHS-PL Beton Bornholm) obaja rovnaký čas, ... 11. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets) +4 s

Eijsden 5. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil jedenáste miesto na 50. ročníku pretekov Volta NXT Classic v Holandsku. Z víťazstva po úniku malej skupiny sa tešil Dion Smith z Nového Zélandu (Intermarché-Wanty), ktorý zvládol 189,8 km dlhú trasu so štartom a cieľom v Eijsdene za 4:23:17 hodiny. Kubiš prišiel do cieľa s pelotónom so stratou štyri sekundy.