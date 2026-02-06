Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubiš na čele poradia Etoile de Besseges: Urobíme maximum

Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Dvadsaťšesťročný Slovák dosiahol druhé pódiové umiestnenie na prebiehajúcom podujatí, v stredajšej úvodnej etape bol taktiež druhý.

Besseges 6. februára (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš si po troch etapách pretekov Etoile de Besseges vo Francúzsku obliekol žltý dres pre lídra celkového poradia. Jazdec tímu Unibet Rose Rockets obsadil v piatkovej 162,3 km dlhej etape druhé miesto a na čele celkovej klasifikácie má sedemsekundový náskok pred Nemcom Henrim Uhligom (Alpecin-Premier Tech).

Dvadsaťšesťročný Slovák dosiahol druhé pódiové umiestnenie na prebiehajúcom podujatí, v stredajšej úvodnej etape bol taktiež druhý. „Celý deň sme kontrolovali tempo, mali sme jazdca v úniku a v závere mi tím výrazne pomohol reagovať na útoky, vďaka čomu som si mohol šetriť energiu až na finále. Záver však nebol jednoduchý – nie som typický vrchár, takže dlhšie stúpanie v poslednom okruhu bolo pre mňa náročné. Zajtra nastupujeme ako lídri celkového poradia a hoci to na papieri vyzerá ako jednoduchšia etapa, nebude to ľahké kontrolovať. Urobíme maximum, aby sme vedenie udržali,“ uviedol Kubiš pre Slovenský zväz cyklistiky. Preteky vo Francúzsku pokračujú sobotnou 4. etapou a v nedeľu ich uzavrie individuálna časovka.
