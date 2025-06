Kubiš obhájil titul majstra Slovenska medzi mužmi

Bánovce nad Bebravou 29. júna (TASR) - Lukáš Kubiš z tímu UNIBET Tietema Rockets sa stal majstrom Slovenska v kategórii Elite mužov na spoločných cyklistických majstrovstvách Slovenska a Česka v Bánovciach nad Bebravou. Dvadsaťpäťročnému Kubišovi sa podarilo obhájiť prvenstvo spred roka, keď premiérovo vo svojej kariére získal národný titul v českom Jevíčku. Na štartovacej listine bolo 37 Slovákov. Medzi Čechmi triumfoval Mathias Vacek (Lidl-Trek).



Vyvrcholenie spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka prinieslo v kategórii elite mužov 196 kilometrov dlhú trať, rozdelenú na sedem okruhov po 28 kilometrov. Profil etapy nebol príliš náročný, čo nahrávalo únikom od samotného začiatku. V prvom figuroval zo Slovákov Riška, na čelné pozície sa snažil dotiahnuť aj víťaz piatkovej časovky Schwarzbacher, ale pelotón ich veľmi rýchlo opäť pohltil. Favoriti na prvenstvo neskôr navýšili tempo a od ostatných sa odtrhli. Po štvrtine pretekov bojovala o národný titul najmä šestica Kubiš, Štoček, Svrček, Schwarzbacher, Rovder a Jurík, ktorá sa držala v čelnej skupinke.



Situácia sa postupne stabilizovala, pelotón začal čoraz výraznejšie strácať a tak sa už v skorej fáze vyformoval okruh favoritov na prvenstvo. Niekoľko prenasledovateľov sa ešte snažilo zapojiť do súboja o titul majstra Slovenska, ale kombinácia straty a vysokého tempa bola pre nich priveľkým sústom. Na čele sa s blížiacim sa finišom začali tvoriť mini skupinky a hlavne pridávať do rýchlosti.



Pred posledným okruhom boli v hre o prvenstvo zo Slovákov Kubiš so Svrčekom, o český titul bojovala štvorica cyklistov. Práve v tejto skupine sa napokon rozhodlo o medailových pozíciách. Približne 13 kilometrov pred cieľovou páskou sa odtrhla dvojica Vacek a Kubiš, rozhodujúcim nástupom sa rozhodlo o osude oboch národných titulov. Spoločne napokon prišli aj do cieľa.



„Druhý titul je doma, som na to nesmierne hrdý. Dúfam, že budeme pokračovať v nastolenom trende, ktorý sme si dali pred sezónou a že sme len na začiatku. Verím, že perfektné preteky a výsledky ešte len prídu. Od začiatku pretekov som sa cítil veľmi dobre a že to je dobrý deň. Pre slovenského a českého diváka to bolo celý deň zaujímavé, tempo bolo vysoké od začiatku a selektovalo sa skupina. Nakoniec som to vyskúšal v Zlatníckom kopci dve kolá do cieľa, roztrhli sme to a boli sme tam šiesti. Musím pochváliť všetkých chalanov, spolupracovali sme spolu perfektne. Bolo pochopiteľné, že Mathias chce prísť sám do cieľa, takže v záverečnom stúpaní do cieľa to vyskúšal a jediný, kto tam zostal, som bol ja a už sme si to priviezli do cieľa,“ povedal Kubiš v televíznom rozhovore pre STVR Šport.