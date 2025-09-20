< sekcia Šport
Kubiš obsadil 2. miesto vo 4. etape Okolo SR, opäť zvíťazil Magnier
Tretí prišiel do cieľa Belgičan Milan Menten (Lotto).
Autor TASR,aktualizované
Sládkovičovo 20. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets obsadil 2. miesto vo 4. etape pretekov Okolo Slovenska. Rovnako ako v predošlých troch etapách, aj v sobotňajšej zvíťazil Francúz Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step. Tretí prišiel do cieľa Belgičan Milan Menten (Lotto).
Na cyklistov čakala rýchlostná etapa s celkovou dĺžkou 169,1 km so štartom vo Vrábloch a cieľom v Sládkovičove. Od úvodu sa viacerí jazdci pokúšali dostať sa do úniku. Po 13 km sa na čele usadila pätica Jurík, Nilsson-Julien, Marsman, Žumer a Ottema. Náskok unikajúcej skupiny postupne narastal, po 48 km bol dvojminútový. Po 64 km nasledovala v Nových Zámkoch prvá rýchlostná prémia, na ktorej Nilsson-Julien získal šesť bodov. Jazdcom znepríjemňoval preteky silný vietor. Šesť bodov za druhú rýchlostnú prémiu v Kolárove získal Jurík. Náskok úniku naďalej narastal a v polovici pretekov bol na hodnote 2:35 min. Časom postupne klesol na minútu.
Kubiš prišiel štvrtýkrát do cieľa na 2. mieste, vo všetkých prípadoch za Magnierom. „Už ani neviem, čo na to povedať. Sú to však domáce preteky, som na to hrdý. Pretekať pred domácimi fanúšikmi je pre mňa špeciálne. Chcel som zvíťaziť najmä pre nich. Dnes sme predpokladali, že to bude jednoduchá etapa a tak aj bolo,“ uviedol Kubiš pre STVR. Megnier priznal, že na slovenské preteky prišiel motivovaný: „Náš tím aj dnes spravil fantastickú prácu. Je úžasné znovu zvíťaziť. Dnes to bol rýchly deň, rýchla etapa s dokonalou kontrolou. Po výsledkoch počas sezóny som prišiel na tieto preteky motivovaný víťaziť. Som rád, že sa mi to darí,“ konštatoval Magnier.
Nedeľňajšou etapou na trase Nová Dubnica - Kohútka s celkovou dĺžkou 124 km vyvrcholí 69. ročník Okolo Slovenska.
Na cyklistov čakala rýchlostná etapa s celkovou dĺžkou 169,1 km so štartom vo Vrábloch a cieľom v Sládkovičove. Od úvodu sa viacerí jazdci pokúšali dostať sa do úniku. Po 13 km sa na čele usadila pätica Jurík, Nilsson-Julien, Marsman, Žumer a Ottema. Náskok unikajúcej skupiny postupne narastal, po 48 km bol dvojminútový. Po 64 km nasledovala v Nových Zámkoch prvá rýchlostná prémia, na ktorej Nilsson-Julien získal šesť bodov. Jazdcom znepríjemňoval preteky silný vietor. Šesť bodov za druhú rýchlostnú prémiu v Kolárove získal Jurík. Náskok úniku naďalej narastal a v polovici pretekov bol na hodnote 2:35 min. Časom postupne klesol na minútu.
Kubiš prišiel štvrtýkrát do cieľa na 2. mieste, vo všetkých prípadoch za Magnierom. „Už ani neviem, čo na to povedať. Sú to však domáce preteky, som na to hrdý. Pretekať pred domácimi fanúšikmi je pre mňa špeciálne. Chcel som zvíťaziť najmä pre nich. Dnes sme predpokladali, že to bude jednoduchá etapa a tak aj bolo,“ uviedol Kubiš pre STVR. Megnier priznal, že na slovenské preteky prišiel motivovaný: „Náš tím aj dnes spravil fantastickú prácu. Je úžasné znovu zvíťaziť. Dnes to bol rýchly deň, rýchla etapa s dokonalou kontrolou. Po výsledkoch počas sezóny som prišiel na tieto preteky motivovaný víťaziť. Som rád, že sa mi to darí,“ konštatoval Magnier.
Nedeľňajšou etapou na trase Nová Dubnica - Kohútka s celkovou dĺžkou 124 km vyvrcholí 69. ročník Okolo Slovenska.
4. etapa Okolo Slovenska (Vráble - Sládkovičovo, 169,1 km):
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:30:16, 2. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets), 3. Milan Menten (Belg./Lotto–Dstny.), 4. Niklas Bhrens (Nem./Visma–Lease a Bike.), 5. Andrea Peron (Tal./Team Novo Nordisk), 6. Nicolo Arrighetti (Tal./Biesse Carrera Premac)
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:30:16, 2. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets), 3. Milan Menten (Belg./Lotto–Dstny.), 4. Niklas Bhrens (Nem./Visma–Lease a Bike.), 5. Andrea Peron (Tal./Team Novo Nordisk), 6. Nicolo Arrighetti (Tal./Biesse Carrera Premac)
celkové poradie:
1. Magnier 15:13:18 hod., 2. KUBIŠ +19 sek., 3. Menten +35, 4. Nilsson Julien +35, 5. Gloag +38, 6. Bernas +38
1. Magnier 15:13:18 hod., 2. KUBIŠ +19 sek., 3. Menten +35, 4. Nilsson Julien +35, 5. Gloag +38, 6. Bernas +38