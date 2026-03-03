Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubiš obsadil 5. miesto na prestížnej belgickej klasike Le Samyn

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Brusel 3. marca (TASR) - Slovenský cestný cyklista Lukáš Kubiš dosiahol výrazný výsledok na prestížnej belgickej klasike Le Samyn. Po náročnom dni na dlažobných kockách obsadil konečné 5. miesto. V pretekoch s 29 sektormi kociek sa dokázal presadiť v konkurencii špecialistov na severné klasiky a potvrdiť svoju výbornú formu v úvode sezóny.

Kubiš sa počas rozhodujúcich momentov držal v hlavnej skupine favoritov a v záverečnom špurte si vybojoval 5. miesto. Oproti minuloročnému štartu si tak polepšil o päť priečok, čo podčiarkuje jeho progres na tomto type náročných tratí.

Víťazom sa stal Jordi Meeus, ktorý uspel v špurte vedúcej skupiny. Jedného z najväčších favoritov Wouta van Aerta vyradil z boja o víťazstvo defekt približne desať kilometrov pred cieľom.

V marci bude Kubiš pokračovať na ďalších jednorazovkách – Grand Prix de Denain (19. marca) a Bredene Koksij de Classic (20. marca). Predstaví sa aj na ďalšej významnej klasike Gent-Wevelgem (29. marca). Informoval o tom Slovenský zväz cyklistiky prostredníctvom tlačovej správy.
