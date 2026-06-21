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Kubiš obsadil na Okolo Belgicka celkové 7. miesto, triumf Philipsena
Kubiš sa v piatich etapách umiestnil iba raz mimo prvej dvadsiatky, keď v druhej obsadil 38. miesto.
Autor TASR
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Hoeilaart 21. júna (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch Okolo Belgicka celkové 7. miesto. Na domáceho víťaza Jaspera Philipsena stratil 26-ročný pretekár tímu Unibet Rose Rockets v piatich etapách celkovo 20 sekúnd.
Kubiš sa v piatich etapách umiestnil iba raz mimo prvej dvadsiatky, keď v druhej obsadil 38. miesto. Inak finišoval na 11., 9. a dvakrát na 16. pozícii.
Za Belgičanom z tímu Alpecin-Premier Tech, ktorý vyhral aj nedeľnú záverečnú etapu, skončil na celkovom druhom mieste jeho krajan Jenno Berckmoes (+5 s) z tímu Lotto Intermarche. Tretiu priečku obsadil Španiel Alex Aranburu (+9) z Cofidisu.
Kubiš sa v piatich etapách umiestnil iba raz mimo prvej dvadsiatky, keď v druhej obsadil 38. miesto. Inak finišoval na 11., 9. a dvakrát na 16. pozícii.
Za Belgičanom z tímu Alpecin-Premier Tech, ktorý vyhral aj nedeľnú záverečnú etapu, skončil na celkovom druhom mieste jeho krajan Jenno Berckmoes (+5 s) z tímu Lotto Intermarche. Tretiu priečku obsadil Španiel Alex Aranburu (+9) z Cofidisu.