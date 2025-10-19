Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubiš obsadil na Okolo Holandska konečnú 2. priečku

Na archívnej snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Arnhem 19. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečnú 2. priečku na etapových pretekoch Okolo Holandska. Nedeľná záverečná 5. etapa so štartom i cieľom v Arnheme a dĺžkou 148 km na celkových výsledkoch nič nezmenila, jazdec stajne Unibet Tietema Rockets v nej obsadil 18. miesto, keď prišiel do cieľa spoločne s pelotónom, ktorý mal manko 4 sekundy na víťazného Holanďana Dannyho van Poppela (Red Bull Bora-hansgrohe).

Okolo Holandska patri do kategórie UCI Continental Tour, čo je tretia najvyššia úroveň cyklistických pretekov. Celkovým víťazom sa stal Francúz Christophe Laporte z Vismy, jeho náskok pred Kubišom činil 37 sekúnd.
