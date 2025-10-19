< sekcia Šport
Kubiš obsadil na Okolo Holandska konečnú 2. priečku
Okolo Holandska patri do kategórie UCI Continental Tour, čo je tretia najvyššia úroveň cyklistických pretekov.
Autor TASR
Arnhem 19. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečnú 2. priečku na etapových pretekoch Okolo Holandska. Nedeľná záverečná 5. etapa so štartom i cieľom v Arnheme a dĺžkou 148 km na celkových výsledkoch nič nezmenila, jazdec stajne Unibet Tietema Rockets v nej obsadil 18. miesto, keď prišiel do cieľa spoločne s pelotónom, ktorý mal manko 4 sekundy na víťazného Holanďana Dannyho van Poppela (Red Bull Bora-hansgrohe).
Okolo Holandska patri do kategórie UCI Continental Tour, čo je tretia najvyššia úroveň cyklistických pretekov. Celkovým víťazom sa stal Francúz Christophe Laporte z Vismy, jeho náskok pred Kubišom činil 37 sekúnd.
Okolo Holandska patri do kategórie UCI Continental Tour, čo je tretia najvyššia úroveň cyklistických pretekov. Celkovým víťazom sa stal Francúz Christophe Laporte z Vismy, jeho náskok pred Kubišom činil 37 sekúnd.