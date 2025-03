Kubiš predĺžil kontrakt s tímom Unibet Tietema Rockets do roku 2027

Amsterdam 24. marca (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa po triumfe na francúzskej klasike Cholet Agglo Tour dohodol so svojím tímom Unibet Tietema Rockets na predĺžení spolupráce. Dvadsaťpäťročný pretekár podpísal s vedením stajne nový kontrakt do roku 2027.



"Lukáš sa ukázal ako oddaný a talentovaný jazdec a sme nadšení, že môžeme pokračovať v tejto spoločnej ceste," uviedol pre oficiálny web tímu jeho zakladateľ a spolumajiteľ Bas Tietema. "Náš tím je postavený na snoch a tvrdej práci a Lukáš stelesňuje tohto ducha. Jeho oddanosť našej spoločnej vízii z neho robí kľúčovú súčasť našej budúcnosti," dodal bývalý holandský cyklista na adresu slovenského jazdca.



Kubiš v záverečnom špurte Cholet Agglo Tour nedal šancu Benjaminovi Thomasovi a Niklasovi Larsenovi a zaznamenal svoj prvý tohtosezónny triumf. Zároveň dosiahol prvé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni, pre svoj tím vybojoval prvenstvo po dlhých 406 dňoch. Už predtým dosiahol umiestenia v Top 10 na Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn či Nokere Koerse. Vedenie holandskej stajne vidí u neho potenciál na ďalší rast. Kubiš má s tímom vysoké ambície: "Cesta na Tour de France je dlhá a plná výziev, no s týmto tímom viem, že sa to dá dosiahnuť. Prostredie, podpora a zdieľaná ambícia pre mňa spoločne vytvárajú ideálne miesto, kde môžem ďalej rásť."