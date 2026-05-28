Kubiš prišiel do cieľa 18. etapy na 10. mieste
Pieve di Soligo 28. mája (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v 18. etape pretekov Giro d'Italia 10. miesto. Pre člena tímu Unibet Rose Rockets ide o prvé umiestnenie v najlepšej desiatke pretekov Grand Tour. Do cieľa 171 km dlhej etapy z Fai della Paganella do Pieve di Soligo prišiel v rovnakom čase ako francúzsky víťaz Paul Magnier zo Soudal Quick-Step.
Magnier v šprinte predbehol svojho rivala Jonathana Milana z tímu Lidl-Trek a po treťom etapovom triumfe sa obliekol do cyklámenového dresu pre lídra bodovacej súťaže. V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Na čele je naďalej Dán Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) pred Felixom Gallom (+4:03 min) a Thymenom Arensmanom (4:27).
Na začiatku etapy sa už tradične snažilo viacero jazdcov ujsť hlavnému balíku. Dvakrát to skúsil aj Kubiš, no neúspešne. Po viacerých útokoch sa napokon na čele pretekov udržala štvorica Andre Mifsud, Mattia Bais (obaja Polti VisitMalta) Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) a James Shaw (EF Education). Pelotón im nedovolil zvýšiť náskok nad dve minúty, pričom ťahal najmä Lidl-Trek. Po doterajšom vývoji pretekov totiž nemali stále na konte žiadne etapové víťazstvo. Tempo v pelotóne začínali preberať okrem Lidl-Trek aj NSN Cycling a SAE Team Emirates s Jhonatanom Narvaezom. Držiteľ cyklámenového dresu chcel pridať aj štvrtý triumf na tohtoročnom Gire. Približne 50 km do konca spadol pri preberaní občerstvenia Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu Victorious, ktorý na Gire deväť dní vlastnil ružový dres. Teraz už držiteľ bieleho dresu pre najlepšieho pretekára do 25 rokov mal pri následnom klesaní viditeľné bolesti v ľavej ruke. Čelo pelotónu chcelo byť pred klesaním pod záverečné stúpanie v čo najlepšej pozícii, zvýšilo tempo a približne 22 km pred finišom už bol únik minulosťou.
Stúpanie Muro di Ca'del Poggio bolo veľmi krátke, no 1,1 km pri priemernom sklone 12,3 % predstavovalo náročný test. V balíku sa strhol tuhý boj o miesta na čele, pričom kus práce odvádzali aj členovia Unibet Rose Rockets. Snažili sa vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre Kubiša a Slovák preto vchádzal do prudkého stúpania prakticky z čela pretekov. Bojoval tam napríklad s Milanom či Vingegaardom, no ako prvý sa odpútal Eulalio. Po stúpaní sa vytvorila skupina s viacerými členmi top 10 celkového poradia. Do cieľa už zostávalo približne len 9 km rovinatého terénu a neskôr sa odpútala dvojica Eulalio a Johannes Kulset z Uno-X. Po náročnom stúpaní však boli stále v kvalitnej pozícii nečakane aj šprintéri Milan s Magnierom zo Soudalu Quick-Step. Kubiš bol tiež v skupine pretekárov, ktorá vchádzala do posledného kilometra. Magnier vyťažil z práce tímových kolegov maximum a predbehol smoliara Milana, ktorý tak aj napriek kvalitne odvedenej robote svojho tímu stále čaká na etapový triumf.
Magnier opäť potvrdil, že momentálne nemá v pelotóne Gira šprintérsku konkurenciu. „Dnes som si príliš neveril a už v prvom stúpaní som zaostal. Celý tím mi však pomohol vrátiť sa a umožnili mi šprintovať. Ďakujem im za to,“ povedal v cieli Magnier.
