Kubiš premiérovo majster SR, Svrček v závere spadol

výsledky majstrovstiev SR:



1. Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper) 4:45:53 h, 2. Martin Svrček (Soudal Quick-Step) +44 s, 3. Richard Riška (ATT Investments) +5:10, 4. Matthias Schwarzbacher (ATT Investments) +5:34, 5. Pavol Rovder (Dukla Banská Bystrica) +5:35, 6. Adam Gross (PROefekt Across), 7. Simon Nagy obaja rovnaký čas, 8. Samuel Kováč (obaja Dukla Banská Bystrica) +5:36, 9. Samuel Nová (Polti Kometa U23), 10. Martin Chren (TUFO-Pardus Prostějov) obaja rovnaký čas

Jevíčko 23. júna (TASR) - Cyklista Lukáš Kubiš sa stal premiérovo majstrom Slovenska v hromadných pretekoch mužov. Na spoločnom šampionáte v českom Jevíčku triumfoval medzi Slovákmi pred Martinom Svrčekom a Richardom Riškom. Celkovým víťazom sa stal domáci pretekár Tomáš Přidal, ktorý tak získal titul majstra ČR.Organizátori pripravili na záver spoločného šampionátu 203,2 km dlhú trať, išlo sa na 25,5 km dlhom okruhu a pretekári museli zvládnuť aj 2700 výškových metrov. Hneď v úvode sa začalo útočiť, vytvorilo sa viacero skupiniek a v 2. kole sa nakoniec sformoval deväťčlenný únik, v ktorom boli iba českí cyklisti. Tí si rýchlo vytvorili náskok minútu a pol a keď ich prestal stíhať pelotón, narástol na takmer šesť minút. Slovenskí pretekári sa viezli v pelotóne, ktorý postupne zvýšil tempo, no z náskoku ubral iba minútu. Asi 80 km pred cieľom sa začalo útočiť aj v balíku, ktorý sa roztrhal a zostalo v ňom len sedem Slovákov.V šiestom kole sa zo skupiny odtrhli Svrček s Kubišom a spolu s nimi odišli aj traja Česi. Ich skupina mala čoskoro náskok tri minúty pred pelotónom a strácala tri minúty na deviatku v pôvodnom úniku. V ňom ostali pred posledným kolom už len Přidal, Kukrle, Kmínek, Schuran, Kašpar a Lukeš a pred skupinou so Svrčekom a Kubišom mali náskok len minútu a pol. Českým majstrom sa nakoniec stal Přidal, slovenský titul získal premiérovo v kariére Kubiš, keďže Svrček v jednej z posledných zákrut spadol. V cieli bol o 44 sekúnd pred ním. Bronz pripadol Riškovi.Kubiš tak ovládol slovenský šampionát, keďže triumfoval aj v časovke. Doteraz mal na konte jedno druhé a tri tretie miesta v hromadných pretekoch a striebro v časovke. Dvoma víťazstvami potvrdil aj svoju nomináciu na olympijské hry do Paríža.povedal pre cyklistikaszc.sk Kubiš.uviedol Svrček.