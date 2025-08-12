< sekcia Šport
Kubiš skončil druhý v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska
Druhá etapa je na programe v stredu a povedie z Rödovre do Gladsaxe, celkovo čaká jazdcov päť etáp.
Autor TASR
Rönne 12. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska. Na trati dlhej 178,3 km z Nexö do Rönne vyhral v domáci Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek). Kubišovi patrí v celkovej klasifikácii druhá priečka so stratou štyroch sekúnd na Pedersena. Druhá etapa je na programe v stredu a povedie z Rödovre do Gladsaxe, celkovo čaká jazdcov päť etáp.