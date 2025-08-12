Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Šport

Kubiš skončil druhý v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska

.
Slovák Lukáš Kubiš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Druhá etapa je na programe v stredu a povedie z Rödovre do Gladsaxe, celkovo čaká jazdcov päť etáp.

Autor TASR
Rönne 12. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska. Na trati dlhej 178,3 km z Nexö do Rönne vyhral v domáci Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek). Kubišovi patrí v celkovej klasifikácii druhá priečka so stratou štyroch sekúnd na Pedersena. Druhá etapa je na programe v stredu a povedie z Rödovre do Gladsaxe, celkovo čaká jazdcov päť etáp.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať