< sekcia Šport
Kubiš skončil piaty na podujatí Münsterland Giro, vyhral Philipsen
Slovenského reprezentanta najbližšie čaká v nedeľu štart v pretekoch elite na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.
Autor TASR
Münster 3. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil piate miesto na podujatí európskej série UCI Sparkassen Münsterland Giro v Nemecku. Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets finišoval v hromadnom dojazde 191 km dlhej trasy s cieľom v Münsteri spolu so špičkovými špurtérmi a napokon sa dostal do elitnej pätice. Vyhral Belgičan Jasper Philipsen zo stajne Alpecin-Deceuninck pred krajanom Arnaudom de Liem, tretí skončil Čech Pavel Bittner. Dvadsaťpäťročného slovenského reprezentanta najbližšie čaká v nedeľu štart v pretekoch elite na majstrovstvách Európy vo Francúzsku.
výsledky pretekov Sparkassen Münsterland Giro (191 km):
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:10:53 h, 2. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 3. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 4. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Lukáš KUBIŠ (SR/TDT - Unibet), 6. Anthony Turgis (Fr./Team TotalEnergies) všetci čas ako víťaz
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:10:53 h, 2. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 3. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 4. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Lukáš KUBIŠ (SR/TDT - Unibet), 6. Anthony Turgis (Fr./Team TotalEnergies) všetci čas ako víťaz